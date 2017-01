Empresarios piden diálogo urgente con Nacho para replantear estrategia de seguridad

*El gobierno del estado está reprobado en seguridad y provoca que los colimenses no salgan a las calles como antes, ya que las estrategias que han implementado no han sido suficientes, expone líder de Coparmex.

Oscar Cervantes|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Después de que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), revelara que Colima cerró el año con 607 homicidios dolosos, los empresarios afiliados a la Confederación Patronal de la República Mexicana, pidieron al gobierno estatal un diálogo urgente para replantar la estrategia de seguridad.

Sobre el particular, el presidente de Coparmex, Mario Moncada Cantú, consideró que la inseguridad es un tema delicado que se debe abordar entre sociedad y gobierno, ya que consideró, se debe criticar pero también proponer.

Al respecto, señaló que el robo a casa habitación y vehículos también va en aumento, por lo que consideró que, hasta el momento, el gobierno del estado no ha implementado acciones suficientes para revertir esta problemática.

“La calificación es baja, reprobado (el gobierno del estado) porque no han sido suficientes las acciones para disminuir los delitos de alto impacto”, expresó.

Dijo esperar que las estrategias en materia de seguridad se modifiquen y adelantó que exigirán un diálogo con las autoridades con el fin de conocer las acciones que se pueden hacer entre sociedad y gobierno, no obstante reconoció que actualmente existe en Colima un clima de incertidumbre para las inversiones.

Mencionó que aunque las autoridades aluden que es una pelea entre grupos delincuenciales que operan en la entidad, no dejan de ser homicidios los que se registran de manera cotidiana.

A su parecer, ya no es válido que este gobierno culpe a la administración pasada que encabezó Mario Anguiano Moreno, ya que los asesinatos se presentan todos los días, “parece que se están agravando las guerras entre los cárteles, echarle la culpa a otro no me parece que sea lo correcto”, sostuvo.

Añadió que el gremio empresarial está alerta y buscan entablar un diálogo enérgico y constructivo con el gobernador Ignacio Peralta, con el propósito de trabajar con las autoridades.

“Queremos el Colima que anteriormente teníamos, que se está agravando y ni siquiera se ha frenado la delincuencia en general”, acotó.

