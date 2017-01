Empresariado no debe especular sobre incremento de precios: Flores Castañeda

Edgardo Zamora|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- De acuerdo al secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), Martín Flores Castañeda, la sociedad debe enfrentar con seriedad el aumento de la gasolina y, quienes prestan servicios o venden productos, no especular sobre incremento de precios.

“Debe haber un deslizamiento natural, no desproporcionado y mucho menos excesivo; la misma sociedad no debe aprovecharse de estas circunstancias”.

Tras considerar que el incremento al combustible es un error del gobierno de la República, argumentó que como Sindicato serán enérgicos en no estar de acuerdo en este tipo de incrementos, pero además buscar los mecanismos compensatorios que la ley permite y mejorar sus ingresos.

“Es necesario luchar porque las prestaciones no se graven con impuestos, la no creación de nuevos impuestos, que haya un incremento a los salarios de todos los trabajadores para que puedan ‘amortiguar’ la escalada de precios que se está dando y que me parece que no debería ser de manera desproporcionada”.

