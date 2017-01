Empresa que surtió medicamentos falsos para quimioterapias facturó $109 millones

*foto de archivo

Xalapa, Ver.- La empresa que surtió a la Secretaría de Salud estatal falsos medicamentos para quimioterapias facturó 109 millones de pesos entre 2006 y 2013, durante la administración de Fidel Herrera Beltrán y los primeros años de Javier Duarte de Ochoa, informó el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en conferencia de prensa que ofreció en el sur de la entidad.

La Secretaría de Salud está concluyendo la investigación para saber cuántas piezas se adquirieron, dónde, y en qué hospitales se aplicaron, dijo Yunes Linares, quien afirmó que el suministro de agua destilada a pacientes con cáncer ocurrió en 2010.

Más tarde, en un comunicado, informó que durante el gobierno de Fidel Herrera Beltrán (2004-2010), la farmacia del Centro Estatal de Cancerología identificó medicamentos oncológicos con posibles alteraciones en su composición. Esa versión fue confirmada por el laboratorio Roche, el cual aseguró que el producto no contiene principio activo, es decir, no era realmente un medicamento oncológico.

En su boletín, el gobierno de Veracruz afirmó que durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa se continuó con la compra de medicamentos, incluidos oncológicos, a la empresa relacionada directamente con la primera denuncia por medicinas inútiles, mas no precisó el nombre de la firma. Son investigadas por venta de falsos medicamentos para quimioterapias Sociedad Comercializadora Especialidades Médicas, Oncopharma, Labbsa, Suministro Maxbec y Lidmed.

En su conferencia, Yunes Linares afirmó que la calidad de los medicamentos no es un tema que esté vigente, eso sucedió en 2010, en 2011 se dio a conocer por los laboratorios, y estamos investigando hasta qué año se siguieron adquiriendo. Añadió que los únicos responsables son quienes adquirieron los medicamentos sabiendo que eran falsificados. Dijo que el ex secretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib, será llamado por la Secretaría de Salud y la fiscalía del estado para hablar sobre el asunto.

Aparte, Dib informó que nueve niños murieron entre diciembre de 2014 y enero de 2015 en el hospital de cancerología de Xalapa, cifra muy alarmante, los niños con cáncer tienen un alto riesgo de muerte, pero no tantos, no es lógico, no corresponde con la estadística regular. Pedimos la información yo ya como ciudadano, a través del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales.

