Emocionados, estudiantes de Danza por asistir al 92nd Street Y, en Nueva York

*Este 27 de abril, a las 19:30 horas, Univerdanza dará una segunda función en el Teatro Universitario para recabar fondos y poder presentarse en el “Mexican Coreographers from City to Mountains”, al cual fueron aceptados y que se realizará en mayo.

Redacción|COLIMANOTICIAS

Nueva York.- Disciplina, dedicación y pasión por la Danza Contemporánea llevarán a estudiantes y egresados de la licenciatura de Danza de la Universidad de Colima a presentarse en el 92nd Street Y, en Nueva York, como parte del “Mexican Coreographers from City to Mountains”, en mayo.

Ésta será la primera vez que ocho integrantes de la compañía de Danza Contemporánea Univerdanza pisarán el mismo escenario que artistas emblemáticos como Martha Graham, José Limón, Isabel Beteta y Jaime Blanc.

Aunque su partida hacia el país vecino no era del todo segura, no sólo porque esperaban la respuesta de los curadores de arte sino por los cambios que se avecinaban en el gobierno, los estudiantes y sus profesores Adriana León y Alejandro Viera, se pusieron a trabajar para alcanzar este objetivo.

“La invitación fue a los coreógrafos; nos dijeron que podían ser solistas, duetos, tríos o grupos; lo más fácil, en estos casos, es ir sólo en dueto, pero pensamos que el trabajo de Alejandro y mío no sólo es de nosotros, sino de Univerdanza. A pesar de que fuera complicado, decidimos presentar el trabajo en grupo. Nos aceptaron y desde entonces trabajamos más duro. Además, presentar el trabajo en Nueva York nos daría impulso, es una fuerza vital en el bailarín”, comentó Adriana León.

A su corta edad, los estudiantes han mostrado que su disciplina, constancia y trabajo en la Danza han rendido frutos: pisar un lugar emblemático para la danza contemporánea.

En los jóvenes bailarines, esta oportunidad ha generado emociones encontradas: por una parte, comentaron sentirse ansiosos por participar en este evento, pero al mismo tiempo sienten un gran compromiso con Univerdanza y sus profesores, quienes les han dado las herramientas y el impulso para seguir bailando.

“Bailar en ese lugar representa todo el esfuerzo que he hecho a lo largo de mis estudios dedicados a la Danza; es un premio al esfuerzo y a la dedicación que he tenido; además, tendremos la oportunidad de conocer otras compañías y bailarines profesionales y eso es algo que pocos a nuestra edad tienen la oportunidad de hacer”, dijo Karen Vicente.

Por su parte, Agustín Ávila dice sentirse emocionado no sólo por visitar la ciudad, considerada la cuna de la Danza Contemporánea, sino porque quienes han bailado en ese espacio “han formado parte de mi enseñanza; son las técnicas de las que me he enamorado. Me siento agradecido con mis maestros, con la escuela y con la Universidad, que nos han apoyado bastante”.

Esta oportunidad, comentó Carlos Antonio Villalvazo Magaña, “es muy importante porque no todos tienen las mismas posibilidades; entonces, desde que supimos que íbamos a ir, cada quien comenzó a trabajar más para estar mejor preparado. Nos hemos preparado fuerte”.

Bailar en el 92nd Street Y representará para estos jóvenes un crecimiento profesional y personal: “Esperamos que procesen, asimilen e integren la experiencia que tienen, porque es un privilegio bailar donde alguna vez Martha Graham estrenó y fue criticada”, comentó Adriana León.

Los profesores y coreógrafos Adriana León y Alejandro Vera confían en que la exigencia de Univerdanza y el profesionalismo de sus integrantes provocarán emociones en quienes vean y sientan “Entre dos mares”, montaje inspirado en la obra del artista plástico José Coyazo, “Cien Mares de soledad”, basada a su vez en el libro “Cien años de soledad” de Gabriel García Márquez, y acompañada por los acordes musicales, sonidos de agua y versos de la investigadora y poeta Ada Aurora Sánchez.

Univerdanza dará una segunda función este jueves 27 de abril en el Teatro Universitario, a las 19:30 horas, para continuar recabando los fondos necesarios que los lleven a Nueva York.

