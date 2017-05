Elecciones: rotación, repetición o sin reta…

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz

Aún no inician las precampañas y ya se están dando hasta con pintura, gritos y sombrerazos en unos comicios que plantean un horizonte complicado para los partidos políticos y en donde el ciudadano tendrá la última palabra, así es querido lector, lectora, esta justa electoral arrancó antes de tiempo, incluso mucho antes de que las instituciones políticas tomaran las decisiones de quienes serán los rostros en la boleta electoral. Y es por ese motivo que los espejitos ya se asomaron para brillar y empieza el juego en donde la ciudadanía se está haciendo la siguiente pregunta ¿Rotación, repetición o sin reta?

Y es que a todos nos queda claro que en algunos de los casos hay candidatos vitalicios, de esos que no se quitan tan fácilmente y son tan conocidos que en la imprenta, están esperando solamente que se les confirme ¿para qué cargo se postularon esta ocasión? Así como si existen variantes en la fotografías que aparecerán en lonas y anuncios espectaculares, todo esto gracias a la magia del fotoshop, que aparte de hacerlos lucir jóvenes, logran crear rostros angelicales que con una sonrisa y un eslogan, nos invitan a votar una vez más por ellos.

Pero en estos tiempos en que la ciudadanía pide a gritos que uno igual a ellos aparezcan en la boleta electoral, se prevé complicado el sostener a los candidatos que de cajón, cobran su cuota y exigen su antigüedad en las siglas que representan y me refiero a todos y cada uno de los partidos que tienen a sus candidatos de origen o son los de siempre, quienes se aferran a no soltar la oportunidad de ser votado, a pesar de que se lleven entre los pies a las siglas que representan y me refiero a PAN, PRD, PRI, PVEM, PT, MC y MORENA. Dicho de otra forma, el ciudadano no quiere ver a los mismos de siempre contender para un cargo de representación popular, más que rostros sonrientes quiere candidatos conscientes de la gran necesidad de hacer gestión para que los beneficios estén centrados en los votantes; pero además no quieren gente bonita o esbelta, eso ya pasó de moda, quieren y piden a gritos gente que demuestre niveles de eficacia y eficiencia en el ejercicio de la función pública, pero que además tengan como rasgos la humildad y capacidad de empatía para comprender la problemática de los ciudadanos y la honestidad como estandarte.

Por eso urge que los representantes de los partidos políticos en el estado de Colima pongan orden en la casa y de ahí, sería bueno que se organizara una reunión en la que existieran acuerdos como campañas limpias, sin violencia ni desprestigio, sin golpes bajos ni calumnias, pero con un requisito fundamental, oxigenar sus filas y permitir que sean otros los rostros que aparezcan en las boletas electorales, aquellos que siempre han trabajado fieles a la causa y nunca se les ha dado la oportunidad, o también, proyectar a los nuevos líderes que se han sumado recientemente y han demostrado en el ejercicio de la función pública, desempeñar un buen papel que respalda el proyecto para el que trabajan actualmente.

Y es por eso que nadie puede cantar victoria, para que un proyecto sea exitoso hoy en día, debe ser una propuesta nueva, fresca y sin detalles en el pasado que puedan comprometer la honorabilidad de la sigla o siglas que representen en la futura elección. Aquí ya no va a funcionar el voto cruzado ni el discurso de siempre, ya no es garantía la visita de cada tres años a tu colonia, pues ahora el ciudadano sabe perfectamente que tiene el sartén por el mango y tiene además el poder de con su voto elegir a la mejor propuesta o persona, que considere se hace merecedora de ése privilegio. El ciudadano aprendió que el elemento más importante en una elección es su voto.

Por eso aceptarán la gorra, el mandil, el tortillero, la playera, las vajillas, bicicletas, despensas, regalos, acudirán a los bailes, a las funciones de lucha libre, a los maratones y a las competencias deportivas, eventos y talleres, recibirán a los candidatos y se tomarán la foto, pues al final del día, los ciudadanos saben que su voto es tan valioso para que alguien llegue, pero más aún, el voto garantiza que quien llegue, cumpla con sus propuestas, de lo contrario en tres años serán botados y no precisamente en una urna.

Al tiempo.

LOS REMOS DE LA PANGA

REMAZO: La Comisión Estatal del Periodista, pondrá a Colima a la Vanguardia en un tema elemental: la defensa de nuestra profesión, siempre he pensado que a pesar de los excesos debe haber tolerancia hacia la crítica y en Colima está más que acreditado que cada quien escribe lo que piensa y lo que quiere, en el mundo libre la opinión es garantía de libertad. Tenemos que reconocer que el pensar diferente incomoda e incluso divide, pero al final de cuentas la diversidad es una opción para los lectores. Y son éstos los que le ponen clasificación a los periodistas buenos y al resto.

REMO: Soy respetuosa de la libertad de expresión que ejerzo todos los días, pero también soy responsable de cada línea que escribo. El auténtico periodista no especula, ofrece datos y deja en mano de sus lectores los juicios y adjetivos. Es muy fácil escribir un texto como merolico sin cuidado en la redacción, cuando se hace desde una zona de confort. Pero qué difícil es escribir cuando fuimos parte de las injusticias y somos testigos y víctimas de los abusos. El que acusa, señala y utiliza un remedo de texto periodístico para calumniar, tiene la obligación de probar su dicho. Esta historia continuará.

