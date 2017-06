Elecciones: ¿Pasión, compromiso o ambición por Manzanillo?

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz

Vaya que Manzanillo es una tierra próspera, ya un poco menos que hace unos años, pero lo que causa asombro, es lo que está en el pensamiento de su gente que espera un cambio. Pues al parecer cada trienio toca a su puerta “la lámpara de Aladino” y ofrece cumplir los deseos más sorprendentes. Todos ofrecen soluciones, todos ofrecen apoyos, todos ofrecen hacer de este bello puerto un mejor lugar para vivir, en donde el empleo y la economía integren un binomio perfecto para que su gente, la que entrega el alma en una justa electoral y el ciudadano que vota en una urna el futuro de éste municipio, pueda ver materializado todo en acciones concretas de gobierno.

Pero no ha resultado así, pues los datos existentes y los titulares informativos que están en las hemerotecas, nos recuerdan a la ciudadanía que una situación es la promesa del político en campaña y otra muy distinta es la respuesta del funcionario cuando toma las riendas del cargo de elección popular; es ahí donde le hago la siguiente pregunta querido lector, lectora, ¿Las elecciones en Manzanillo obedecen a la pasión, el compromiso o la ambición?

Daremos un paseo por el pabellón de los presidentes municipales y nos encontramos con los siguientes datos:

1.- Martha Leticia Sosa Govea gobernó Manzanillo en el periodo de 1997-2000, poco se le atribuye a un gobierno municipal en donde lo más destacado fue el escándalo del caso Marindustrias, pues recordemos que el ex tesorero municipal, Armando Miranda Román presentó una denuncia, misma que la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado atrajera para que se investigara la calificación de las cuentas públicas del cabildo porteño, en donde Martha Sosa fuera inhabilitada por un periodo de seis años para no ocupar cargos públicos. Sin embargo no le ha ido nada mal a Sosa Govea, pues ha sido diputada local en dos ocasiones, Senadora, diputada federal y candidata a gobernadora. Ahora se rumora, pretende volver a gobernar Manzanillo.

2.- Rogelio Rueda Sánchez fue el candidato por el PRI que al ganar la contienda electoral, gobernó Manzanillo en el periodo 2000-2003. Sus aciertos son la construcción del Casino de la Feria y sus terrenos para los festejos, así como la construcción de la nueva Central Camionera, entre otros; pero no concluyó los trabajos del Centro Histórico. Posteriormente fue Diputado Federal, Senador, Secretario General de gobierno y actualmente es el líder estatal del PRI. Cabe mencionar que es a Rueda Sánchez a quien se le agradece por el pueblo manzanillense el haber logrado quitar la caseta de cobro que se encontraba en el libramiento de El Naranjo.

3.- Nabor Ochoa López su primer cargo político fue diputado local por el PRI y como no le dieron la candidatura por la alcaldía, se sumó a las filas del Partido Acción Nacional y fue alcalde en el periodo 2003-2006, en su primer periodo se le recuerda por el escándalo acerca de las grandes anomalías en la Capdam señaladas por el exgobernador Silverio Cavazos Ceballos, mismas que lo obligarían a enderezar el camino y retornar al PRI, para ser candidato y en el periodo 2009-2012 y retornar como alcalde gracias a los sufragios que le otorgó la militancia del Partido Revolucionario Institucional, pero siguieron los temas que marcaron la carrera política de Nabor, como lo es la autorización de la construcción de Fraccionamientos en Santiago Norte, donde por desgracia se han registrado severas inundaciones, así como el tema de los afectados por el huracán “Jova”. Entre los aciertos que se le atribuyen fue el recuperar el triunfo del PRI en la alcaldía porteña y lograr con su operación política, la derrota de Martha Sosa Govea en sus aspiraciones para la gubernatura. Pero tampoco ha sufrido, puesto que ha sido dos veces diputado local, dos veces diputado federal y obviamente, dos veces alcalde.

4.- Virgilio Mendoza Amezcua participó como Director de Atención Ciudadana y Secretario Particular en el periodo municipal de Rogelio Rueda, de ahí se fue como operador político de la ADC y como premio Nabor Ochoa lo hizo Director de Desarrollo Social en el periodo 2003-2006. De ahí su éxodo a formar parte de las filas del Partido Acción Nacional y convertirse en alcalde de Manzanillo por ese partido en los periodos 2006-2009 y 2012- 2015. En su primer administración fue acusado por el ex gobernador Silverio Cavazos por desvío de recursos públicos y se le recuerda por los videoescándalos de Reporte Índigo en el 2009, después de la derrota como candidato a diputado federal, estuvo tres años fuera del mapa electoral; pero retornó en 2012 a la alcaldía, en donde el regidor Sergio Sánchez lo cuestionó por el presunto mal manejo de recursos en la construcción de la avenida Elías Zamora Verduzco, recursos que se debe resaltar, fueron aportados por el gobierno federal y la obra que beneficia a miles de porteños que habitan desde Salagua hasta el Valle de las Garzas, así como automovilistas y transeúntes la obra ya debió haber concluido, pero hasta el momento atraviesa por un futuro incierto.

Tanto Virgilio Como Nabor Ochoa, han sido alcaldes en dos ocasiones, pero se dice en los pasillos de la rumorología política que son Rogelio Rueda Sánchez, Martha Leticia Sosa Govea y Virgilio Mendoza Amezcua, quienes planean reelegirse en 2018 como ediles. Juzgue usted con las acciones de gobierno y la historia, quien cuenta con los méritos necesarios para retornar a la silla de Juárez No. 100, Centro Histórico de Manzanillo y despachar asuntos municipales.

