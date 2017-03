El torneo todavía no se acaba: Víctor Hugo Mora

*El director técnico de Loros de la Universidad de Colima, señaló que los jugadores pelearán hasta el final por su permanencia en la Liga de AscensoMX

Colima.- Ante la adversidad y las pocas posibilidades de salvarse del descenso en la Liga de AscensoMX, el estratega de Loros de la Universidad de Colima, Víctor Hugo Mora Llamas, dijo que esto todavía no se acaba y pelearán hasta el final por su permanencia.

“En nuestra mente no está descender, los resultados no se han dado y las cosas están complicadas, pero nuestra mentalidad no es esa”, dijo.

Sobre la actitud de los jugadores, el timonel del conjunto universitario, señaló que “en estos momentos no ve jugadores que no den el cien por ciento, se parten el alma, pero el rival también cuenta”.

