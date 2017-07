AL DESNUDO

Por: Édgar Rodríguez H.

Suceda lo que suceda, gane quien gane tras la apertura del paquete electoral de Coquimatlán, motivo de la disputa actual por la dirigencia estatal del PAN, actualmente en manos de Enrique Michel Ruíz, seguro es que el panismo local caminará totalmente dividido rumbo al proceso electoral 2017-2018.

Para quienes pensaban que después de la escenificación rijosa del pasado 18 de diciembre en el municipio de Coquimatlán, el PAN iniciaría una etapa de limar asperezas, se equivocó rotundamente y por el contrario, el blanquiazul se fracturó al grado que legítimamente hoy no se identifica una cabeza, una dirección que responda a los intereses de todos los panistas y no de un solo grupo, como el que hasta la fecha encabeza el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, ex candidato perdedor en dos ocasiones en los comicios (ordinario y extraordinario) para gobernador del estado.

Todos saben que la división panista deriva del caciquismo impuesto por Preciado Rodríguez, hombre que ha logrado con su actuar unir a un buen número de panistas, pero en su contra. Quien no les fiel, es llamado traidor y negado de toda posibilidad para contender por un puesto de elección popular.

Por eso debe quedar bien claro que el resquebrajamiento panista no se originó el domingo 18 de diciembre de 2016 luego de la elección interna para elegir a su nuevo dirigente estatal, se dio tras la derrota en las urnas del senador Preciado Rodríguez, quien a la fecha no ha asimilado el suceso y empeñado está en culpar de su fracaso (en dos ocasiones) a algunos compañeros de su partido, militantes a quienes acusa de no apoyarlo durante sus campañas electorales, y por tal motivo, incluso, ha solicitado su expulsión del partido.

La pelea por la dirigencia del PAN en Colima, es un claro reflejo de lo que es actualmente el partido albiazul y quien gane, no logrará la cohesión requerida para llegar fortalecido al proceso electoral de 2018, tanto en lo local como en lo federal. Sobre todo si se considera que, incluso, en el ámbito Nacional los grupos panistas también están divididos al no ponerse de acuerdo en quién debiera ser el candidato del panismo a la presidencia de la República.

En Colima, muy mal están los panistas si pretenden hacer creer a la gente que la raíz de todos sus males es el PRI, Enrique Michel es uno de ellos cuando afirma que “existen intereses aviesos y ajenos a nuestro Instituto político, pero sobre todos al interés general de la sociedad, instrumentando una estrategia sucia por parte de diferentes actores políticos, quienes han estado manejando en los diferentes medios de comunicación la idea de que el paquete electoral del Centro de Votación de Coquimatlán fue manipulado”.

Y se abstiene de decir que fue precisamente su contrincante panista Julia Jiménez Angulo, quien previa a la apertura del paquete electoral por parte del Tribunal Electoral del Estado (TEE), en rueda de prensa afirmó que: “lamentablemente dicho paquete está burdamente manoseado y evidentemente alterado y queda fuera cualquier posibilidad de que las boletas y la información que contiene ahí, sea legítima y autentica, así lo manifestamos ayer ante la Comisión del Tribunal Electoral”.

Jiménez Angulo le sugiere a Enrique Michel no dejarse llevar por “las obscuras y maquiavélicas intensiones y pensamientos de Jorge Luis Preciado. No permitas que el sicario de la democracia mancille tu persona y quedes ante la sociedad como un hombre incongruente”.

El Tribunal Electoral del Estado, tiene 5 días –a partir del pasado martes- para emitir una declaración derivada de una sentencia sobre los votos contenidos en el paquete electoral de Coquimatlán, que ratificaría el presunto triunfo de Enrique Michel, o por el contrario se revertiría y Julia Jiménez Angulo sería la nueva dirigente estatal del PAN. Pero cualquiera que sea el resultado, los panistas terminarán más confrontados que nunca.

Se dice que…

*A los diputados panistas que tanto ansiaron entrevistarse con el gobernador Ignacio Peralta Sánchez para hablar del tema de la seguridad en el estado, les importó –como dice la canció- una pura y dos con sal, y prefirieron abandonar el recinto legislativo local para acudir al Tribunal Electoral del Estado (TEE), donde se abriría el paquete electoral de la discordia que, hasta la fecha, mantiene divididos a los panistas.

*El secretario de Educación Oscar Hernández poco o nada ha trabajado por el bien de la educación de los colimenses durante el tiempo que lleva al frente de la dependencia. Quizá por ello, ahora que ya está en puerta el periodo vacacional, pretenda que el personal de confianza bajo su mando, no tenga días de asueto.

