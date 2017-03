El “Rap del Cachorro”

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz

Algo que llamó sin duda mi atención es una canción hecha por jóvenes raperos de Manzanillo, quienes se identifican totalmente con el presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en el puerto, Rubén Alamo Navarro. Es bueno que los jóvenes a iniciativa propia decidan transmitir lo que piensan a través de lo que más les gusta: La música. Tuve a algunos de ellos como alumnos y se la pasaban escribiendo canciones todos los días de cómo ellos veían la realidad a su edad, con una percepción muy diferente a la de los adultos.

Algunos apoyaron limpiando playas, otros fueron apoyados con algún incentivo para seguir estudiando, algunos con charlas para alejarse de las drogas, otros más para continuar con sus sueños en el deporte y en todas estas historias un personaje que estaba constante era sin duda Rubén Alamo. Como maestra pude darme cuenta que los chicos a quienes les gusta este tipo de música en los planteles escolares son identificados por su forma de caminar, de hablar, de vestir y de reunirse. Estos jóvenes son capaces de todo para conseguir lo que ellos consideran algo bueno para todos. Y es en esa franqueza en donde Rubén Alamo ha logrado hacer click con un sector muy importante de la población, pues al tener a los jóvenes, sin proponérselo, porque quizás ni lo ha pensado de esa manera, está garantizando la subsistencia del tricolor en el mediano y largo plazo en el puerto de Manzanillo.

Entre ladridos y música de hip hop, lanzan el mensaje los jóvenes de que están retumbando las palmeras en la zona de la costa y utilizando términos muy propios de estos grupos hacen una introducción para hablar de una de las anécdotas que fue muy vista en redes sociales en donde Rubén Alamo retomaba un pasaje de su niñez, en donde decía que “a los cuatro años mi papá lo enseñó a pelear y por eso de nadie nunca me voy a dejar”. Hay que recordar que Alamo Navarro fue un deportista de alto rendimiento, participó en Juegos Centroamericanos y Panamericanos y estuvo a nada de asistir a los Juegos Olímpicos en la especialidad de Tae Kwon Do-

“Aunque no he ganado todas mis peleas, no bajo los guantes, siempre firme a lo que venga, sin importarme el peso, el récord o el tamaño yo soy el señor Rubén Alamo Navarro, dicen que soy cachorro, soy bien bravucón, los tengo bien atentos a todos con mi canción. No le tomo importancia cantidad de contrincantes ningún vividor político va a apantallarme, soy persona de honor y mucha lealtad al pueblo, con todo el corazón siempre dando lo que tengo, sin hablar de más, nada más lo que es, sin meter las manos porque sabe usar los pies. Por cada recoveco de todo Manzanillo va dejando huella humilde desde morrito. Pegaron el grito las ardillas en el bosque al ver al sabueso recorriendo el bloque, no lo conocen y ya están temblando, saben que este morro es de palabra y no anda hablando”.

Y sigue la letra de la canción más fuerte pegando en temas que a muchos personajes de la clase política dentro y fuera les salpica: “Estamos trabajando esto es el comienzo, el compa tiene huevos, por eso está en el proceso, a mí no me impresionan ni poses ni amenazas me gusta tener retos, nunca le fallo a mi raza, me gusta ganar y lo sé hacer muy bien, recuperar Manzanillo estoy de regreso otra vez, vamos a competir como lo que soy yo”.

Sin duda alguna esta canción que ha sido reproducida miles de veces en las redes sociales, trae un mensaje muy claro: Rubén Alamo no está dispuesto a ceder ni un centímetro la candidatura por el municipio de Manzanillo. No se intenta decir con eso que él desea alguna de las posiciones de Manzanillo, aunque todos sabemos que su sueño más grande es ser alcalde, pero lo que sí, está dejando en claro que las posiciones que se tengan que otorgar en el puerto deberán de ser para personas íntegras, sin cola que les pisen, con mucha calidad moral y honestidad acreditable pero sobre todo, gente que se comprometa a voltear a ver y a trabajar por el sector más importante de esta sociedad, el eje en el que en el futuro estará depositado el poder para los planes a largo plazo, me refiero a los jóvenes.

LOS REMOS DE LA PANGA

REMAZO: Lamentable resultó lo que trascendió en un portal informativo que citaré textualmente: “Alerta urbana: Autoridades confirman que son maderas las que se quemaron en San Pedrito y que las primeras investigaciones apuntan en el sentido de que el incendio de la bodega en donde se guardaban tubos y madera fue provocado”. Sabotaje o vandalismo el daño es el mismo, el incendio nos perjudica a todos pues todos pagaremos lo que se ha perdido, ya sea con tiempo o el gobierno en su caso con recursos públicos. Las autoridades deben hacer una investigación a fondo para dar con los responsables. ¿Quiénes se benefician con los retrasos en las entregas de estas obras?, sería la pregunta.

REMITO: Imparable se ve a la presidenta municipal de Manzanillo, Gabriela Benavides, rumbo al Senado de la República. Tuve la oportunidad de hablar del tema con ella y siempre me sorprendió la humildad para decir “estaré en donde más le convenga a la gente”. Como funcionaria soy testigo de que sus preocupaciones son el bienestar de los ciudadanos y la solución de los problemas públicos.

