El mejor muro es crear más empleos en México; somos el mejor socio de EEUU: Slim

COLIMANOTICIAS

México.- Carlos Slim, empresario mexicano, dijo que está dispuesto a ayudar al Gobierno a negociar con Donald Trump y exhortó a mexicanos de todos los partidos políticos a unirse al presidente Enrique Peña Nieto en sus conversaciones con el líder estadunidense.

En rueda de prensa, Slim dijo que México tiene que negociar desde una posición de fuerza, señalando que Trump, a quien llamó un “gran negociador”, representa un cambio importante en la manera de hacer política.

“No tengo duda que México es el mejor socio y más complementario de Estados Unidos. Todas las circunstancias son favorables, pero poniendo énfasis en la economía interna, en programas nacionales de vivienda, estructura, telecomunicaciones y reconversión urbana”.

Asimismo, afirmó que la situación y circunstancias de Estados Unidos son muy favorables para México.

“La mejor barda (muro) es inversión, actividad económica y oportunidades de empleo en México. La gente se va no porque quiera ir a turistear, sino porque no tiene trabajo y no encuentra trabajo. La fuerza laboral (trabajadores) mexicana es extraordinaria”.

El empresario detalló que, aunque el presidente Donald Trump quiere cambiar la forma de gobernar y hacer política, también “representa un retroceso”.

“Pensar en regresar al pasado glorioso de la industria americana no funciona, van de regreso al pasado”, sostuvo.

Fuente: Excélsior

Comentarios

Comentarios