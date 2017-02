El Manifiesto del SNTE

Por Mario Acevedo Manzano

El SNTE dirige una Manifiesto a la sociedad mexicana y al magisterio nacional en el cual solicita 17 puntos reivindicatorios, mantener la educación como un derecho humano, hasta la participación y corresponsabilidad democrática de todos los actores y organizaciones de la sociedad civil e instituciones del Estado. Vale la pena comentar cual es el punto de vista de esa organización sindical y la responsabilidad de esta organización gremial para hacer de la educación pública un instrumento del desarrollo nacional y hacer competitivo nuestro país en la comunidad internacional de naciones.

Para empezar, El Manifiesto es un conjunto de ideas y principios universales sobre los contenidos de la educación pública formulados a lo largo de más de 200 años por todos los países del mundo que han hecho de la educación pública un soporte para alcanzar mejores niveles de vida, señala a su vez, la responsabilidad del Estado mexicano y la Sociedad y, en ningún punto del documento, indica la responsabilidad tripartita que debe existir entre el SNTE, Sociedad y Gobierno, más bien, es un manifiesto reivindicatorio del propio SNTE para decirle al magisterio nacional y a los mexicanos: aquí estoy y soy un actor importante en la vida política de los mexicanos, este posible mensaje, está por verse, pues su pasado lo condena a ser una parte más del corporativismo sindical apoyador de los regímenes priistas que mucho han contribuido a la corrupción y al estado actual de la educación en donde se sitúa a nuestro país como uno de los más atrasados del mundo por la mala educación recibida en los últimos años y, en esta mala educación, el SNTE tuvo mucho que ver, por la corrupción interna al hacer de esta organización un instrumento de chantaje al gobierno para lograr posiciones políticas en las nominaciones de Candidatos del PRI a cargos de elección popular como fueron cientos de diputaciones locales, federales, senadores y gobernadores que han pasado por el gobierno como gratificación por mantener la boca cerrada y la sumisión al gobierno.

Otra falla garrafal es dirigir El Manifiesto a sus propios agremiados y a los mexicanos, cuando debe dirigirlo al Gobierno quien es el responsable de aplicar los 17 puntos reivindicatorios en beneficio de la educación de calidad que está obligado a ofrecer a la Sociedad. Pero no lo hace, toma distancia del gobierno y en su Manifiesto el SNTE jamás menciona a la Reforma Educativa como un principio de reivindicación de la calidad de la educación. Y lo más importante, qué papel juega el gremio en la educación de calidad tan necesaria para la niñez mexicana.

El pasado sindicalista de esta organización de trabajadores de la educación es triste y vergonzosa, surge desde la década de los treinta del siglo pasado, cuando, por el apoyo del Cardenismo a las organizaciones de los trabajadores se inicia el gran sindicato nacional de los trabajadores de la educación que en la actualidad tiene un aproximado de dos millones de afiliados entre personal activo y jubilado, solamente han existido cuatro líderes históricos y fueron Manuel Sánchez Vite, el

colimense Jesús Robles Martínez, Carlos Jongitud Barrios y Elba Esther Gordillo, como usted ya sabe apreciable lector, esta última encarcelada por Peña Nieto al ser un obstáculo para la reforma educativa. Los cuatro líderes históricos del SNTE realizaron acuerdos con el Presidente de la República en turno no para mejorar la educación, más bien, para recibir cargos en posiciones políticas y reparto descardo de cuotas de Poder hasta llegar al colmo cuando Elba Esther impuso a su yerno como subsecretario de la SEP y aquí en Colima también el SNTE y el Gobernador lograban acuerdos. En charla de café, mi amigo Porfirio Gaytán Gudiño al término de su mandato como presidente municipal me platicaba como le solicito al entonces gobernador Lic. Carlos de la Madrid la candidatura a diputado local por Manzanillo y la respuesta de Don Carlos fue: discúlpame Presidente, ya me hablo la lideresa nacional del SENTE Elba Esther y el nominado sería el Profr. Aureliano Hernández. Ahora los directivos nacionales del Sindicato de Maestros anuncian la reivindicación de la educación que imparte el estado, se le olvida a los dirigentes del SNTE que esta reivindicación debe ser del mismo Sindicato que vendía y heredaba las plazas de docente, o sea, el SNTE debe reivindicarse de su pasado para tener credibilidad en sus propuestas Continuara….

Notas cortas

Buen reto les deja la Constitución de la CDMX al resto de las constituciones locales, parece, las constituciones estatales se quedaron en el liberalismo decimonónico y se niegan a modernizarse en el principio de la Ley debe ser reflejo de la Sociedad y no, la Sociedad debe ser reflejo de la Ley.

