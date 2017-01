EL GOBERNADOR ANTE LOS POLICÍAS

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

El gobernador Ignacio Peralta ha dado muestras de su apoyo e interés por la problemática en la seguridad pública, entregando patrullas, asistiendo a reuniones del gabinete de seguridad estatal y nacional, acudiendo a las ceremonias de los policías caídos en su deber cumpliéndoles con su indemnización, analiza nuevas estructuras policiales y atiende inclusive a la crítica pública o demanda justificada o no de algunos policías.

Por tal motivo al ser entrevistado sobre el tema de la demanda pública de los policías sobre el pago de las horas extras, el ejecutivo estatal anunció que ordenará pagar las horas extras conforme a derecho a los policías estatales, tal y como lo establezca la ley, es decir demuestra así su voluntad social y se le reconoce su buena intensión hacia la demanda policial.

Pero por otra parte, al ser entrevistado el Secretario de Seguridad Pública, Francisco Javier Castaño quien tiene casi toda su vida en el servicio naval, militar o policial, fue muy claro al señalar que la ley federal que regula las actividades policiales no contemplan el pago de las horas extras a militares, ejército o policías estatales o municipales y en los recursos de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido negados ya que las acciones policiales hasta de los municipios así se contempla, ningún municipio o estado pagan horas extras, inclusive se sabe que quedan totalmente prohibidas la creación de sindicatos de policías según la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ya que en varios estados a los policías que promueven sindicatos o huelgas son dados de baja, así ha ocurrido en varios estados.

La Suprema Corte resolvió que los empleados del sistema de administración y procuración de justicia en México no pueden formar sindicatos ni realizar huelgas ya que su relación con el Estado es administrativa y no laboral, también se resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 1/2015, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, los ministros mantuvieron el criterio de la Corte de que la relación de éste tipo de autoridades con el Estado es administrativa y no laboral.

La ley policial ordena que no pueden formar sindicatos, ni hacer huelgas, no les autorizan horas extras, ni hacer manifestaciones públicas o conflictos porque pierden así la confianza para comisionarlos a la seguridad de las personas o de los ciudadanos, esta es la cruda realidad de la norma a nivel nacional, no es decisión de alguien en particular, el gobernador del estado podrá autorizar horas extras al margen de todas las leyes y sentaría un precedente en jurisprudencia, pero sería en contra de todos los estados, los miles de municipios y del propio gobierno federal.

Pero el gobernador tiene otra alternativa para motivar e incentivar a los policías estatales, se asegura que el sueldo aquí supera a la media nacional, pero hay muchas alternativas como convenios con Infonavit para que tengan acceso a los créditos de vivienda, descuentos en los pagos de luz, agua, etc. como se les hacía a los empleados de la CFE, de Telmex, etc. además del seguro de vida razonable para en caso de fallecimiento, independientemente de motivarlos cada año a los mejores policías, sortear lotes de terreno o dar una vivienda al mejor policía del año, etc.

AUMENTARÁN OPERATIVOS MOCHILA

Luego de lamentar los hechos ocurridos en Monterrey, Nuevo León, en donde un alumno de secundaria disparó contra su maestra y compañeros en un salón de clase, ante la consternación social el gobernador giró instrucciones al secretario de Educación para que se implementen las medidas de prevención necesarias en las escuelas, por otra parte el Congreso Local representándolo Octavio Tintos, Martha Meza, Joel Padilla, Guadalupe Benavides y Adrián Orozco Neri solicitaron a Ghaleb Krame, Subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública para que informara sobre estos operativos que ha realizado en la entidad con buenos resultados, pero que algunas autoridades de educación no abren las puertas, sobre todo las universidades y colegios particulares, aunque curiosamente los hechos criminales del estudiante que disparó y se suicidó en Monterrey fueron precisamente en un colegio particular.

