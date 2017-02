El deporte es salud y la caravana es salud: Verónica Lares

*La trabajadora del IUBA señaló que no hay mejor prevención que el deporte y la sana alimentación, que la Caravana de la Activación Física, es una muestra de la importancia que le da nuestra casa de estudios y sus titulares, en temas de prevención.

Colima.- Silvia Verónica Lares Cortes, es trabajadora en el área de administración de la escuela de Música, del Instituto Universitario de Bellas Artes de la Universidad de Colima, luego de su activa participación en la Caravana de la Activación Física, en el programa “RETO POR TU SALUD “expresó que le parece algo muy importante, porque para ella el resultado de hacer deporte es señal de salud, “Nos están tomando en cuenta, pedimos en varias ocasiones que viniera a la Caravana, y ahora que ya están aquí, no vamos a bajar la guardia, para estar presentes”.

Agregó que para ella el deporte es salud, “Desde niña siempre lo he practicado, no hay mejor prevención que el deporte y la sana alimentación, por eso agradezco, a la Lic. Alicia López de Hernández, extensiva para el Rector José Eduardo Hernández Nava, porque nos están tomando en cuenta, por que con este tipo de acciones, damos por hecho, que la preocupación por prevención a muchas enfermedades, en cuestión laboral, es importante que no haya enfermos, para que no haya faltas” y esto que va haciendo la Caravana de la Activación Física, es una muestra de la importancia que le da nuestra casa de estudios y sus titulares, en temas de prevención.

LA CARAVANA EN DISTINTOS RITMOS

Para mejorar el sabor a la clase y hacerla más activa dentro de la Caravana, el maestro Joel Santana, explico que darle variedad en la música y en los ritmos, le ha funcionado para que los que participan lo disfruten.

“Manejamos todos los ritmos latinos, desde la cumbia, salsa, merengue, reguetón, mambo, cha cha cha, rock and rol, lo que son ritmos tropicales, y además la música moderna, el pop, además de trabajar los ritmos de gimnasia aeróbica, con música con un ritmo acelerado, para elevar la frecuencia cardiaca, necesitamos dance o electrónica para manejar un poco el cardio con los participantes”

Destacó que con los ritmos latinos se manifiestan diferentes frecuencias cardiacas, dependiendo la velocidad de la música, mencionó que maneja, desde la cumbia, hasta el reguetón de lo más nuevo.

Siempre con el objetivo de que los participantes, vayan incrementando su gusto por el deporte y por participar en la Caravana, que forma parte del programa Institucional de Calidad de Vida, y que es impulsado por el CEDEFU, a través de la Dirección General de Cultura Física y Deporte de la Universidad de Colima.

Así mismo el subdirector general de cultura física y deporte y coordinador de este programa Carlos Hernández señalo que se trabajara como lo indica en la segunda línea de acción del plan de gobierno universitario se promoverá en la comunidad universitaria un estilo de vida saludable, con actitud responsable, ética y crítica, participativa, creativa, solidaria y con capacidad de reconocer e interactuar con el entorno, y trabajaremos en la educación emocional, el deporte y las expresiones culturales.

