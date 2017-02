El Congreso fue utilizado para revancha política contra Mendoza: Zepeda

Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Congreso del Estado fue utilizado como un instrumento para revanchas políticas contra el alcalde Rafael Mendoza, señaló la delegada especial del PRD, Martha Zepeda del Toro.

En rueda de prensa afuera de la sede del poder legislativo, sostuvo que debió haberse llevado un procedimiento administrativo en lugar de un juicio político contra Mendoza.

Mencionó que aunque el presidente municipal de Cuauhtémoc sí intervino en la campaña del panista Jorge Luis Preciado “su participación no influyó en el resultado de la elección”.

La perredista calificó los hechos como parte de las pugnas internas del PAN “y esto es sumamente grave”.

Dejó en claro que no se está sumando a la defensa de Mendoza Godínez pero lo que realizó el Congreso es una afrenta contra las instituciones legalmente constituidas. “La sanción (contra Mendoza) ameritaba amonestación o si acaso, una suspensión temporal porque no hubo desvíos de fondos y su participación no influyó en los resultados de la elección”.

