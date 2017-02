El Congreso en la Legalidad

Por: Mario Acevedo Manzano

Un funcionario público al protestar cualquier cargo de elección popular su compromete a respetar la Constitución Política Nacional, la Constitución del Estado de Colima y las leyes emanadas de ambas, no cumplir con las ley, es de sobra conocido, se arriesgan a un castigo por su falta cumplimiento a sus obligaciones legales. El Poder Judicial de la Federación y los poderes estatales son los garantes del cumplimiento de la Ley para hacer de la Nación mexicana un país de Leyes e Instituciones, después de un Juicio por incumplimiento de las leyes electorales hecho por juzgadores competentes como son los Magistrados del Tribunal Electoral Federal, los Alcaldes de Cuauhtémoc y Tecoman fueron señalados por los Jueces federales como culpables por violentar la Constitución General de la Republica al no respetar la equidad de la autoridad en las contiendas electorales y solicitar el voto ciudadano a favor del candidato del Partido Acción Nacional, turnando la sentencia al Congreso del Estado para que procediera de acuerdo a sus atribuciones de sancionar a los culpables y así lo hizo el Congreso al imponer sentencia legal a un infractor de la Constitución nacional.

Para que tanto brinco si el suelo esta parejo reza un refrán popular para indicarle al Alcalde de Cuauhtémoc que su defensa debe ser por la vía legal y nunca violentar la protesta para buscar terceros perjudicados y que estos presionen a las autoridades para revocar un acto de autoridad del Congreso estatal, mal muy mal, del PAN y sus dirigentes cuando tratan de hacer un posible chantaje al poner a la Sociedad en contra del Gobierno mandando el siguiente mensaje: Sociedad, la agresión que recibes al tapar la carretera es para que el Gobierno revoque su decisión de destituir al Alcalde y este quede impune por violación a las Leyes, ¡hágame favor estimado lector! En qué cabeza cabe que un acto de autoridad sustentado debidamente por Jueces federales pueda ser revocado por taponar una carretera.

La puerta falsa por donde entraron los Alcaldes para apoyar la campaña de JL Preciado fue su solicitud de permiso al Cabildo para ausentarse de la Presidencia Municipal por unos días, mientras apoyaban la campaña a la gubernatura de PAN, su Partido, en realidad esta fácil la trampa, hago campaña, soy un simple ciudadano en estos momentos sin violar la Ley, puesto que no estoy en la presidencia municipal, sin embargo, de recibir impunidad los culpables, un gobernador y hasta el Presidente de la Republica solicita permiso temporal para separarse del cargo y hacer campaña a favor de los candidatos de su Partido y ¿Qué fue lo que dijeron los Jueces federales? Su respuesta fue: no es así, cada cargo de elección popular tiene un periodo determinado y mientras dure en el tiempo el cargo para el que fue electo siempre será Presidente Municipal con licencia o sin ella. Le cuento apreciable lector que, en un encuentro del C. Rector de la UdeC y el Circulo de Analistas Políticos Colimenses, nos decía que sus funciones como Rector eran durante los 365 días del año, y, en ocasiones, hasta en Misa o en Wal-Mart atendía asuntos de los universitarios, está claro, un Presidente siempre lo será mientras dure el tiempo para el que fue electo y se prestan las campañas para cambiar votos por favores.

El panismo colimense es blando y agachón ante las exigencias de Preciado, les dice salta y los panistas saltan y les dice brinca y son saltadores, muy mal de parte de los panistas que ponen al PAN-Colima a las órdenes del Senador quien ha violentado las relaciones entre militantes y como consecuencia han salido del PAN cuadros políticos tan valiosos como Virgilio Mendoza Amezcua, Leoncio Morán, Esmeralda Cárdenas y ahora pretenden expulsar a Gaby Benavides y a más de 50 panistas que no comulgan con las directrices de Preciado, de haberse mantenido en el PAN cuadros políticos tan importantes como los ya citados, de seguro el PAN supera los quinientos votos que le faltaron para ganar la primera elección en el cambio de Gobernador. El PAN como Partido político nacional tiene sus principios y valores, desde Don Manuel Gómez Morín hasta Castillo Peraza, lo hace ser un Partido serio y responsables alejado de las luchas violentas callejeras y respetuoso de la legalidad y la vida democrática nacional, taponar carreteras es táctica de lucha política perredista que tanto daño le han causado a los mexicanos.

Finalmente es de ponderar la mesura y dignidad política de Gaby Benavides Presidente municipal de Manzanillo que se negó a cumplir los caprichos del Senador y no solicita permiso para hacer proselitismo en su campaña, por ello, la saña de Preciado para expulsarla del PAN.

Nacho Peralta se consolida como buen Gobernador del Estado, en un saludo hace poco en Casa de Gobierno, constate que Nacho continua siendo la misma persona de hace años, sigue igual, no lo ha transformado el Poder y se percibe un buen primer año de gobierno que puede continuar hasta el final de su mandato, hay buenos números en la economía estatal, cerca de los 5000 empleos creados en el año pasado y un crecimiento económico de 4.6 % anual, el doble del promedio nacional.

Nicolás Contreras en los cargos de Presidente de la Comisión de Gobierno y de la Cámara de Diputados está haciendo historia al hacer cumplir el mandato de los jueces federales para castigar a los Alcaldes infractores de la Ley, de haber continuado la mayoría panista en el Congreso del Estado, de seguro otorgan impunidad a los Alcaldes, ahora falta el castigo a Mario Anguiano y de seguro pronto será sentenciado.

