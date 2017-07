EL COMPROMISO DE NACHO CON LA SEGURIDAD

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Colima enfrenta un problema de seguridad que sobrepasa los límites de la entidad, del país y de nuestras fronteras de la nación, por tal motivo, es lamentable que unos cuantos actores políticos le entren a cuestionar a la inseguridad mediante la grilla, cuando es un tema serio, delicado y nada simple, es complicado.

Nada se va a resolver con cuestionamientos fáciles, señalan que no hay estrategias, como si fueran expertos policiales, de que la Pgr no hace nada, que las policías municipales no agarran a nadie, que el ejército y la marina no se ven en las calles, que la policía federal se dedica a extorsionar, que la policía estatal le falta capacitación, que a la PGJ le falta salir, que los alcaldes no le entran a la seguridad, que el gobernador es el culpable de tanta inseguridad, etc. etc.

La inseguridad pública que vive hoy Colima y en todo el país es el reflejo de numerosos factores que han influido durante años para el desarrollo de la criminalidad, y en gran parte de lo que pasa hoy aquí en Colima no depende de algún funcionario estatal o del gobernador en turno, depende de todo un conjunto de actores o funcionarios gubernamentales de los tres niveles de gobierno que antes estuvieron gobernando y que dejaron pasar y pasar la problemática en seguridad y en otros rubros, también al desorden de miles de familias y de muchos jóvenes que ingresaron a la drogadicción, entre otros factores.

Los ayuntamientos y los legisladores del Congreso deberían estar más activos y participativos en el tema de seguridad, integrados a un gran equipo institucional para analizar y actuar como buenos legisladores, pero resulta que desde que comparecieron los alcaldes, la mayoría de los diputados no se presentaron y ahora con la reunión con el gobernador, los de la fracción panista se salieron mejor, pareciera que no hay interés, pero en esta tarea deberían incorporarse también las organizaciones sociales, empresariales, partidos políticos, inclusive medios informativos y las familias, toda la ciudadanía, para cuando menos prevenir los robos a casa habitación y de que los jóvenes o sus hijos no caigan en la drogadicción.

Nacho Peralta tiene en puerta otro gran desafío ni duda cabe, y vemos que no ha claudicado o bajado la guardia en materia de seguridad, nos consta que ya venció otros, el político primero para llegar a la gubernatura, después el financiero ante un verdadero desastre económico estatal.

El Gobierno del Estado de Colima, que representa ahora Ignacio Peralta, no ha claudicado, pese a que la propia Secretaría de Gobernación reconoció aquí en Colima que nuestra entidad tiene un conflicto de lucha entre las organizaciones criminales, por ello el aumento de los homicidios dolosos y es lógico que hay preocupación social, pero también sabemos hay un compromiso de Nacho indeclinable para que se restablezcan las condiciones de seguridad en el Estado, así lo dijo en el Congreso ante los diputados locales.

Pero pidió algo razonable, no tratar de politizar el tema de la inseguridad, porque ello es “absolutamente deleznable” y comentó que el reto de la seguridad es grandísimo, porque el crecimiento delictivo se ha registrado prácticamente en todo el país, pues durante 2016, 24 de las 32 entidades federativas registraron un incremento en el número de homicidio y el mayor incremento según datos de la Secretaría de Gobernación el crimen organizado está el Pacífico mexicano, en donde los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, han resentido más este problema.

Comentarios

Comentarios