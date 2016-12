Eficienta comuna tecomense recolección de basura

Luis Rosales Chávez|COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- A pesar de las circunstancias económicas y de las condiciones de fin de año, el ayuntamiento de Tecomán está prestando de manera normal el servicio de recolección de basura con un promedio de 180 toneladas diarias, informó el oficial mayor, Efraín Gudiño Infante.

Respecto a la constante reparación de camiones, el funcionario explicó parte de los motivos por los cuales se están dañando los camiones, y que tiene que ver con los operadores “las unidades se manejan día con en tres turnos, pero no porque tengan una licencia quiere decir que saben manejar camiones de este tipo, (estos camiones llevan cajas de 8 o 10 velocidades en sistema diesel), aparte deben de tener los cuidados necesarios en cada cambio de turno”.

A manera de prevención, dijo que se ha intentado controlar el cambio de turno y recomienda que cada chofer haga lo básico; es decir, verificar niveles de aceites y agua, “insisto, no por traer licencia quiere decir que es chofer, por ahí estamos implementando una firma de responsabilidad para cada uno de los operadores, pero la parte sindical no deja que implementemos esto porque no quieren asumir ninguna responsabilidad”.

Gudiño Infante aseveró que los operadores y mecánicos pertenecen al sindicato “estamos haciendo un esfuerzo y hemos hablado con el líder del sindicato y la comitiva para que nos apoyen con su personal y efectivamente hemos recibido buena respuesta, pero no son los lideres, sino es el mismo personal que está acostumbrado o que se siente muy seguro y no hace las cosas como debe de ser y toma la responsabilidad del puesto pero en realidad no la hace al 100%”.

Aseveró que las medidas preventivas son importantes porque un mecánico debe de tener la incitativa o la disposición de meterse al 100% a sacar una falla mecánica de un motor y no que se lleve 1 semana en cambiar una pieza.

Dejó en claro que el tema se ha tratado con el sindicato “y ellos nos han apoyado a llamarles la atención al personal, es muy importante es quien maneja las unidades, hemos reparado alrededor de 10 cajas de velocidades y ese daño de las cajas nos lleva a un gasto considerable de al menos 30 mil pesos por caja, misma que regularmente se descompone por un mal manejo, se nos hace muy sospechoso de que las fallas sean del mismo rubro, la caja de velocidades y todo eso se descompone o por mal manejo o por falta de niveles de aceite y eso es la constante en las fallas que tenemos”.

Actualmente, dijo que se tienen tres camiones parados por las mismas fallas, “tomas de fuerza, sistemas de compactación, un pistón y caja de velocidades, todo eso es por no verificar los niveles, el mal manejo, invitando así a hacer responsable al rea de sindicato”.

Respecto al 31 de diciembre y 1 de enero “el servicio se va a realizar al 100% sabemos que todo el personal tiene sus días de vacaciones y por ello nosotros contamos con el personal de confianza, las rutas se harán al 100% no va a haber ningún problema en cuestiones de recolección de basura y en estos momentos contamos con 9 camiones de basura trabajando y con esos estamos abasteciendo y cumpliendo”.

Comentarios

Comentarios