Educación, el tema más humano de la agenda de JIPS

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz

“La única persona educada es la que ha aprendido a aprender y cambiar”: Carl Rogers.

Inicio mi columna con la frase del más humanista de los psicólogos educativos que han establecido modelos en el mundo, me refiero a Carl Rogers quien tenía como máxima que lo que aprendían los alumnos en el aula fuera primeramente muy significativo para el maestro, pues de esta forma, sería significativa para el alumno y se consolidaban así los aprendizajes y competencias que serán de gran utilidad para el alumno a lo largo de su vida académica y profesional.

Tenemos un gobernador educador y atrevido, educador en el sentido de invertirle todo lo posible y más para mejorar todo el conjunto de elementos que rodean a la educación, con la finalidad de tener una realidad palpable de calidad educativa. Atrevido, porque ha roto los esquemas en que otros gobernadores han trabajado la agenda educativa, no es lo mismo contratar a un experto para que diseñe las pautas de la educación en el estado o leer un proyecto educativo en un escritorio a involucrarse de lleno en él. El mandatario sabe perfectamente que para que los proyectos caminen y sean exitosos, debe indiscutiblemente ser parte de ellos, para estar al pendiente de sus alcances; en pocas palabras Peralta Sánchez está llevando a la práctica la frase que todos los padres decimos a nuestros hijos “Lo más valioso que puedo heredarte es una buena educación”.

Si algo se le debe de reconocer al gobernador Ignacio Peralta es que no solamente ha seleccionado al mejor Secretario en Educación, además no ha escatimado recurso alguno para alcanzar las metas propuestas, es por mucho el período gubernamental en el que más inversión en infraestructura educativa se ha tenido en todos los planteles del estado. Pero ahí no terminamos, es un gobernador de compromisos, que acompaña a quienes dirigen los rumbos de la Educación en el estado en Foros Nacionales para traer beneficios a Colima, no podemos olvidar que ha sido un gestor para que se beneficien los niños y las niñas colimenses al recibir becas académicas, uniformes, desayunos escolares, becas deportivas, e incluso, apoyado por la Secretaría de Desarrollo Social, otorgar un recurso económico a los huérfanos de madre que por alguna razón se quedan al cuidado de familiares o amigos, pero con el firme propósito de que el recurso no sea la barrera para que concluyan su educación, pues el beneficio se otorga de 0 a 23 años.

Es Atrevido, si muy atrevido por pretender espacios para la recreación y contacto con el medio natural, como lo son los proyectos del EcoParc en la capital del Estado y el del Acuario en el municipio de Manzanillo, que van más allá de un paseo en familia o escolar; representa la oportunidad para que miles de niños puedan vivir la experiencia de lo que hablan los libros, jamás será lo mismo ver una fotografía, que apreciar una especie animal que se mueve frente a nuestros ojos. Es atrevido por impulsar el Turismo, evitando que nuestros jóvenes busquen en otras ciudades espacios para la recreación, teniendo en su tierra opciones para hacerlo en la montaña o en el mar, pero lo es más, por realizar encuentros ciudadanos en donde la gente se siente frente a él y dialoguen de temas tan diversos como sus necesidades; no podemos dejar de mencionar a la cultura a través de las manifestaciones artísticas y el deporte, que representa una opción para alejar a niños y jóvenes de las adicciones y establecer modelos de vida saludables.

Todos estos temas y sucesos, son de gran importancia para quienes acuden a las aulas a aprender a aprender, las noticias, los cambios sociales, los acontecimientos de importancia en la región y las fechas memorables que se celebran en el estado, las fiestas y las tradiciones, todo ello conforma el bagaje cultural del alumnado. Y todo salió de la mente de José Ignacio Peralta Sánchez, para ser desarrollados por su equipo de confianza.

Y se preguntará usted querido lector, lectora, ¿Por qué mencioné todo esto? Tras años de estar en las aulas, primero como alumna y después como maestra, siempre he tenido claro para que van los niños a la escuela, es para aprender a Conocer, a Hacer, a Ser, a Convivir y Aprender a Aprender; pues el aprendizaje en su etapa final es lograr cambiar la realidad en la que vivimos, y ese es un derecho que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tienen en Colima, a lo largo de la República Mexicana y también en todos los rincones del mundo.

¡Enhorabuena tener un gobernador para quien su tema principal en su agenda política y de desarrollo sea la Educación!

LOS REMOS DE LA PANGA

REMAZO: en redes sociales están levantando encuestas en donde miden la popularidad de los diferentes actores políticos, en todas las expresiones quien aparece como favorito, es “El Cachorro”, Rubén Álamo Navarro, poco a poco está convenciendo a la militancia del PRI de que es el proyecto que necesita el partido para el 2018. En éste momento, Rubén Álamo es el priísta más aventajado para buscar la candidatura a la presidencia municipal.

REMO: Hace algunos años en la ciudad de Guadalajara, contribuí con trabajo en las estructuras con el Partido al que perteneció toda su vida mi padre y mi familia; el PRI. Ayudamos en aquel entonces al candidato a diputado local por el XI Distrito; fue muy grato saludarle años después al joven que ganó como legislador y actualmente es el gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, me refiero al Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.

