Dolorosa derrota de Loros

*El conjunto colimense pierde por la mínima con Murciélagos FC dentro de la jornada 6 del Clausura2017 del AscensoBBVA MX este sábado en el “nido” del Olímpico Universitario. *Fue un mal partido de principio a fin: Víctor Hugo Mora Llamas. *En la sétima jornada visitan a la Jaiba Brava del Tampico Madero, quien se encuentra en problemas en la tabla de cociente por el no descenso a la Segunda División.

Colima.- En un duelo de vital importancia para la tabla de cociente por el no descenso a la Segunda División, Loros de la Universidad de Colima sufrió un doloroso descalabro al perder por la mínima diferencia con Murciélagos FC en partido correspondiente a la Sexta Jornada del Clausura2017 del Ascenso Bancomer MX.

El partido desarrollado la noche de este sábado en el “nido” del Estadio Olímpico Universitario al que asistieron más de 1400 personas fue de mucha competencia en medio campo, sin que nadie se hiciera con el control de las acciones. Al 44´, los emplumados tuvieron su mejor oportunidad de anotar, cuando Eder Cruz recibió un rebote en área chica y prendió un disparo desviado por el sector derecho.

Murciélagos, dirigidos por el exjugador Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa” fue contundente en la mejor ocasión que se les presentó, en el minuto 63´, cuando Pablo Caballero llegó por la derecha mandó un buen balón a la olla y Brayan Martínez martilló a quemarropa directo a las redes defendidas por Jafet Camou.

Con este resultado adverso; Loros de la Universidad de Colima se estancó con cinco puntos en el lugar 15 de la clasificación, mientras que Murciélagos consiguió su primera victoria del torneo y cuenta con tres unidades en el último sitio.

El siguiente compromiso de Loros será visitando a la Jaiba Brava del Tampico Madero.

FUE MAL PARTIDO DE PRINCIPIO AL FIN: VÍCTOR HUGO MORA LLAMAS

Triste por haber perdido el invicto como local en el presente torneo #Clausura2017 del fútbol #AscensoMx, el técnico de Loros, Hugo Mora, resumió el cotejo de la sexta fecha con una frase lapidaria: fue un mal partido de principio a fin.

Añadió que hoy “nos equivocamos, dejamos de hacer bien las cosas; faltó actitud, disposición y carácter, eso nos llevó a perder el partido y hay que asumir las consecuencias”.

Descartó que no tenga el respaldo de los jugadores, pues ellos son los primeros que quieren ganar, “y por supuesto que de mi parte hay confianza en ellos; también tengo el apoyo de la directiva y los cambios se darán cuando tengan que darse, pero yo no me voy a bajar del barco porque no soy cobarde: en la adversidad es cuando hay que poner el pecho”.

Dijo que siempre trata de poner a los mejores y que primero deberá revisar el video para pensar en algunas modificaciones de fondo en la alineación para el siguiente partido que será este martes visitando al Tampico Madero, por eso es necesario que los jugadores se cambien el chip y se concentren ahora en el duelo ante la Jaiba Brava.

ALINEACIONES

Universidad de Colima.- 22. Jafet Camou, 3. Cristian Sánchez, 4. Manuel Madrid, 15. Abraham Coronado, 26. Martín Baruc Orozco, 5. Isaac Gabriel Díaz, 8 Rodolfo Espinoza (6. Alan Gustavo Ramírez, m45), 18. Bernardo López, 24. Luis Hernández (24. Luis Hernández, m65), 1. Carlo Stefano Rodríguez (20. Hebert Alférez, m45) y 19.Eder Cruz. DT. Víctor Hugo Mora Llamas.

Murciélagos FC.- 1. Javier Romo, 4. Valentín Arredondo, 25. Samuel Sánchez (31. José Melchor, m78), 26. Marco Tovar, 14. Davis Acosta, 16. Kevin Hueso, 18. Hilario Tristán, 20. Nicolás Vigneri, 29 Pablo Caballero (23. Jorge Caballero, m90)., 21. Leandro Luján (Brayan Martínez, m55) y 24. Kevin Chaurand. DT. Marco Antonio “Fantasma” Figueroa.

ARBITRAJE

El cuerpo arbitral para este partido estuvo encabezado por Jesús Bisguerra Mendiola (Central), quien estuvo acompañado en las bandas por Alfredo David Riveroll y Luis Alfredo Escobar González, siendo el cuarto árbitro José Luis Baez Felix. Por Loros fueron amonestados Isaac Gabriel Díaz (41´) y Eder Cruz (´73); por los Caballeros de la Noche vieron el cartón amarillo Valentín Arredondo (17´), Samuel Sánchez (43´), David Acosta (59´) y Hilario Tristán (90´).

