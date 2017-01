Diputados no están dispuestos a renunciar al bono de gasolina

*Ladino Ochoa aclara que los diputados están a favor de quitar lo que es ilegal, pero lo que es legal, no.

Luis Rosales Chávez|COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que los diputados locales renuncien al bono de 10 mil pesos de gasolina, el legislador local panista Luis Ladino Ochoa, aclaró que ellos están a favor de quitar lo que es ilegal, pero lo que es legal no.

De esta forma confirmó que no era legal el apoyo para la Previsión Social Múltiple y, por eso, su fracción votó a favor de que se quitara.

Sin embargo, dijo que él, en lo particular, no estuvo de acuerdo con esta medida, porque era lo que les daban a la gente y, aún sin ese apoyo, la gente se les sigue acercando a solicitarles ayuda.

“El asunto de la gasolina está dentro del concepto administrativo dentro del congreso del estado (sic) y yo en lo particular no me he escondo, pues andamos en todos los lugares que nos inviten, nos preocupa a todos, ya que también nos pega porque también somos ciudadanos, el asunto este del gasolinazo”, admitió.

