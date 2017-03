Diputada panista declara alerta de género “No Oficial” en Colima

Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La diputada panista Gabriela Sevilla Blanco declaró la Alerta por Violencia de Género (AVG) “no oficial” debido a la situación de inseguridad en donde 11 mujeres han sido asesinadas en el Estado en lo que va del año, mientras que en 2016 se registraron 50 homicidios y 48 tentativas de homicidios.

La AVG es un mecanismo declarado por la Secretaría de Gobernación para que las entidades federativas lleven a cabo acciones para proteger a las mujeres; esta alerta ha sido exigida por diversas organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres desde hace varios años sin respuesta.

“Colima está atravesando por una de las peores crisis de seguridad; violencia nunca antes vivida en esta entidad: asaltos a mano armada, robo de autos, a casas habitación y comercios, violaciones y privaciones de la libertad (los infames “levantones”), tiroteos y homicidios. Esta es la nota de cada día en nuestro otrora tranquilo y seguro territorio colimense”, dijo la diputada.

Por eso solicitó, durante la entrega de las preseas a mujeres destacadas, un minuto de silencio por todas las mujeres que han sido víctimas de la violencia de género.

“Como mujer, como ciudadana colimense y en mi carácter de presidenta de la comisión de igualdad de género del honorable congreso del estado, y ante todos ustedes: hoy 30 de marzo de 2017, declaro la “alerta de violencia de género contra las mujeres no oficial en el estado de colima”, levanto la voz por aquellas mujeres que las autoridades correspondientes no han querido escucharlas ni han querido atender, no puedo permanecer callada e impasiva ante esta problemática”, expresó.

En ese sentido, aclaró, como diputada establecerá una agenda de reuniones en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, y organizaciones civiles para establecer una agenda de trabajo donde se atienda los principales problemas como son violencia sexual, desaparición de mujeres y feminicidios.

Se reunirá con el Procurador de Justicia del Estado para que se establezcan las garantías en las investigaciones, y que se resuelvan con la debida diligencia y plazo normal, todos los casos de violencia contra las mujeres colimenses.

Instalará y dará seguimiento al Subsistema de Armonización; presentaré las iniciativas de reforma necesarias en materia de género al Nuevo Código Civil para el Estado de Colima y el Nuevo Código Penal para el Estado de Colima esperemos contar con el apoyo de las diferentes bancadas, diputados independientes y diputados únicos que integramos esta Legislatura para que estas sean aprobadas “Debemos contar con una legislación que garantice el respeto y el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres”, apuntó.

Pugnará por un mayor presupuesto con perspectiva de género a todas las Instituciones encargadas de la atención y procuración de justicia para las mujeres en situación de violencia tanto estatales como municipales (Instituto Colimense de las Mujeres, Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia estatal y municipales, instancias municipales de la mujer, CEPAVI, módulos de atención a las mujeres víctimas de violencia en los hospitales y clínicas de salud, centros de justicia para las mujeres, refugios, agencias del Ministerio Público e instancias de seguridad).

“Mi solidaridad con las familias de quienes han sido víctimas de la violencia de género, a ellas les digo que seguiré alzando la voz para que estos actos en agravio a las mujeres no queden impunes, seguiré apoyando las acciones que sirvan para erradicar la violencia contra la vida de niñas y adolescentes; sumaré esfuerzos para consolidar una cultura de respeto pleno a los derechos humanos bajo los principios de igualdad y no discriminación, me obligo como legisladora a estar atenta al cumplimiento de las leyes”, concluyó.

Comentarios

Comentarios