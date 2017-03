DIF Nacional trabajará con el estado para aterrizar proyectos a favor de la juventud y niñez colimense: Barrera Fortoul

Edgardo Zamora|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Laura Barrera Fortoul, dio a conocer que trabajarán con el DIF Estatal Colima, para aterrizar varios proyectos a favor de la juventud y niñez.

“La presidenta del DIF Colima, Mayrén Polanco me comentó de un proyecto en la construcción de un albergue para niñez y juventud en situación de calle”.

Mencionó que este no funcionará sólo como espacio habitacional sino como espacio de reconstrucción de muchas vidas, y reciban atención psicológica, se puedan preparar y sean autosuficientes pero especialmente, dijo, sea un espacio de profunda voluntad para rescatar a la niñez colimense.

Barrera Fortoul, expresó que el proyecto está por concluir y se implementará en la agenda de la Primera Dama de México, Angélica Rivera.

“Sobre todo en esta ministración de recursos, es un proyecto loable y que requiere la voluntad de muchos pero sobre todo tiene el visto bueno del gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez y entonces nos hace tener una condición de aportaciones tripartita”.

Aseguró que existe la posibilidad de que en el último semestre de 2017, Rivera visite Colima, para inaugurar obras que se desarrollan derivadas de algunos convenios con el gobierno de la República.

La funcionaria federal realizó visita a la entidad, con motivo del primer informe de labores de la presidenta estatal DIF Colima, Mayren Polanco, y refirió que este es el resultado del primer año también de la administración del gobernador Ignacio Peralta Sánchez.

“Con compromisos serios en atención a la juventud y especialmente construyendo esta relación con la presidenta, Polanco, para que ella y su equipo sepan que estamos a sus órdenes, los recursos son finitos pero el DIF tiene bondad de aprovechar la imaginación para apoyar a mucha gente”.

Sobre la iniciativa de paridad de género ‘transversal’ que el gobernador de Colima, Peralta Sánchez enviará al Congreso local, con el objetivo de reformar la ley en materia electoral para que exista mayor participación política de las mujeres en puestos de elección, Barrera Fortoul, abundó que el mandatario es sensible en lanzar la propuesta, la cual fue aprobada en el seno del Congreso de la Unión.

“Celebramos como mujeres que el gobernador Peralta sea sensible y sobre todo estar haciendo un espejo de lo que la reforma Constitucional en paridad busca; como mujer y servidora pública me emociona ni más ni menos, sino lo justo, no pretendemos como mujeres ocupar espacios que no nos corresponda, no pretendemos ser una cuota sino ser parte de decisiones y estamos preparadas para formar parte de los mejores rangos y espacios como mujeres para el servicio de la gente”.

