Dialogan IEE e Incodis sobre acciones para garantizar derechos político-electorales a personas con discapacidad

Colima, Col.- En la búsqueda de seguir avanzando en involucrar a toda la sociedad en la construcción de nuestra democracia, el Instituto Electoral del Estado de Colima (IEE), a solicitud de la Comisión de Organización Electoral; sostuvo el pasado viernes 19 de mayo un diálogo abierto con directivos del Instituto Colimense para la Discapacidad (Incodis).

Al dar la bienvenida, la Consejera Presidenta Provisional del IEE, Ayizde Anguiano Polanco, expuso que el órgano electoral local está comprometido en hacer valer los derechos de todas y todos los ciudadanos, por lo que en esa tarea es importante continuar con las acciones que garanticen los derechos político-electorales de las personas con alguna discapacidad.

Por su parte el director del Incodis, Francisco Pérez Medina felicitó al organismo electoral por el trabajo que ha venido haciendo desde elecciones pasadas a favor de este sector de la población, así como por el interés que tiene en seguir con los trabajos que generen mayor accesibilidad y que los derechos de las personas con alguna discapacidad se respeten.

“Este Consejo está comprometido con la causa, yo me he dado cuenta. Ustedes son incluyentes con las y los ciudadanos, con los partidos políticos, pero el tema de la discapacidad no pueden dejarlo de lado, y este tipo de acercamiento es un gran avance”, añadió el funcionario del gobierno estatal al entregar los nombres en braille de las oficinas del IEE, con las cuales las personas con discapacidad visual podrán saber en qué área del Instituto Electoral del Estado se encuentran.

Al hacer uso de la voz, el consejero Raúl Maldonado Ramírez, presidente de la Comisión de Organización Electoral, destacó que la razón de esta primera reunión obedece a una línea de acción en el trabajo programado para dicha Comisión, en la que se harán tareas a favor de las personas con discapacidad; destacando que la experiencia y conocimiento del Incodis será esencial para emprender acciones prácticas, que no queden sólo en papel o queden sin un uso adecuado.

Mientras, las consejeras Noemí Sofía Herrera Núñez, Verónica Alejandra González Cárdenas e Isela Guadalupe Uribe Alvarado, se sumaron al agradecimiento al Incodis por el apoyo y manifestaron su interés en generar todas las condiciones necesarias para lograr que las personas con alguna discapacidad sean parte del sistema democrático. “Existe un gran interés por parte de los dos institutos por avanzar y consolidar acciones en corto plazo, previo a las elecciones del próximo año. Tenemos las responsabilidad de lograr una empatía con toda la ciudadanía, no una empatía con unos cuantos. Partimos de un todo”, coincidieron las consejeras electorales.

Entre los trabajos propuestos a emprender en próximas fechas está el adaptar la página del Instituto Electoral del Estado para que pueda ser consultada por personas que tengan algún tipo de discapacidad visual, por ejemplo; buscar que los accesos estén acondicionados para el transitar de todas las personas, así como poner los nombres en braille de las oficinas.

En la reunión también estuvieron presentes por parte del Instituto Electoral del Estado, la directora de Organización Electoral, Nirvana Fabiola Rosales Ochoa y el director de Sistemas, Juan Ramón Granero Vega; mientras que por el Instituto Colimense para la Discapacidad, el Jefe del Departamento de Comunicación Social, Martín Moreno Fernández y la auxiliar administrativa, Luz María Rodríguez Fuentes.

