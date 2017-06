Detecta PC riesgo en 12 viviendas de La Villa

*Están ubicadas en zona federa al margen de los arroyos Pereyra y El Diablo. *Se trabaja con los habitantes en un plan de prevención para en caso de una contingencia.

Villa de Álvarez, Col.- Ante la eminente llegada del temporal de lluvias, la Unidad Municipal de Protección Civil de Villa de Álvarez detectó 12 viviendas en zona de riesgo debido a que se encuentran construidas en los márgenes de los arroyos, situación que pone en peligro a sus habitantes en caso de que se registre una venida considerable de agua.

El director del área, José Manuel Gutiérrez Plazola manifestó que se ha tenido un acercamiento constante con estas familias a quienes ya se les notificó el riesgo en el que se encuentran y a quienes se les dará un seguimiento y monitoreo constante durante el temporal.

Indicó que estas casas se encuentran sobre el arroyo El Diablo, a la altura de la colonia San Isidro las cuales ya han tenido problemas de inundaciones, así como en los márgenes del Pereyra, donde hay algunos “ranchitos”.

Gutiérrez Plazola agregó que dentro de los trabajos preventivos para garantizar la seguridad de los villalvarenses se trabajó en la limpieza de los causes, revisión de puentes, limpieza de coladeras, registros y alcantarillados.

Destacó que se limpiaron los arroyos El Sauce, El Cordobán, El Pereyra, El diablo, Los Trastes, Sin Nombre, Palo Alto, San Palmar, Pueblo Nuevo, Agua Dulce, Agua fría.

Por otra parte, el director de PC Municipal emitió las siguientes recomendaciones para en caso de una contingencia durante esta temporada de lluvias y ciclones 2017: asegurar el cilindro de gas, impermeabilizar nuestra casa, barrer la azotea, limpiar los patios, verificar que no estén tapados los conductos de desagüe pluviales, sacar cacharros, la basura colocarla en lugares altos, barrer el frente de las viviendas, podar los árboles.

A los conductores les pidió verificar el buen funcionamiento de los limpia parabrisas, las luces, el frenado y llantas, así como disminuir la velocidad, aumentar la distancia, en caso de tener que usar el vehículo durante las lluvias.

Para en caso de tormentas eléctricas, recomendó no resguardarse bajo árboles o techos que generen conducción eléctrica, en casa desconectar los aparatos que no se necesiten, evitar andar descalzo, en caso de presentarse corrientes de aire, verificar que no se vaya a caer algún objeto y encintar ventanales.

Finalmente dijo que en ningún hogar debe faltar un plan familiar, un botiquín básico y la mochila de emergencia.

