Destinan 58 guardavidas para auxiliar playas en Tecomán

*Se instalarán torres de vigilancia.

Luis Rosales Chávez|COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Con el apoyo de 58 guardavidas se busca que esta temporada vacacional tenga saldo blanco en las playas del municipio, para lo cual se estará usando equipamiento y por primera vez, la colocación de seis torres de vigilancia con las cuales los guardavidas tendrán una mejor visibilidad.

Lo anterior lo informó el director de Protección Civil de la comuna, Moisés Marín Cárdenas, quien destacó que para esta Semana Santa y de Pascua, se contará con 58 elementos distribuidos en la zona de playa, seis en Boca de Apiza, 2 en el chupadero, 7 en Tecuanillo, 18 en Boca de Pascuales, 24 en El Real y uno más en el balneario de La Huaracha.

En cuanto a las torres de vigilancia, informó que se colocará una en Boca de Apiza, una en Tecuanillo, dos en Pascuales y dos en El Real.

Además, por parte de Protección Civil municipal, se contará con 21 elementos que estarán disponibles las 24 horas así como con seis unidades para hacer frente a cualquier contingencia. “Se va a tener una ambulancia de primeros auxilios en el puesto de mando que estará ubicado en El Real”.

Marín Cárdenas refirió que tendrán una cuatrimoto recorriendo las playas y una unidad de tanques ligeros que estará ubicada en El Limonero, “fuera de playas se va a contar con dos cuatrimotos, estamos viendo que pudiéramos contar con el JetSky, además de dos lanchas, una en Boca de Pascuales y una en lo que es Boca de Apiza”.

Dijo que en esta ocasión no se estarán colocando banderolas blancas, sino amarillas y azules. “El motivo es porque en Tecomán todo es mar abierto, no tenemos bahía; por lo cual no podemos enviar un mensaje de que es totalmente seguro, siempre se deben tener medidas preventivas, y el cuidado respectivo de adentrarse”.

Recomendó a quienes visitan el municipio o a la gente local, que hagan caso a los guardavidas, respetar los límites de baño, las banderolas y los horarios “con el fin de que se la pasen bien y regresen a casa sin otra novedad que no sea la de llevar recuerdos de alegría y sana diversión”.

