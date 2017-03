Despreocupa a Lupillo posible destitución; “sabré defenderme”, afirma

Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Para el presidente municipal de Tecomán, Guadalupe García Negrete, la posible destitución que apruebe el congreso como sanción en su intervención en campaña tiene un trasfondo político que lo mantiene despreocupado.

En entrevista, el alcalde exigió al congreso “darle la vuelta a la hoja” y que mejor “se pongan a trabajar y a apoyar a los municipios para atraer recursos e inversiones”.

Mencionó que por conflictos internos en el PAN se están impulsando este tipo de acciones. “El PAN me dio la oportunidad de participar en la elección para alcalde y estoy muy agradecido, pero al interior existen varios panecitos, pero no le entro con ninguno de ellos, yo le entro al PAN en general. No soy militante, pero soy agradecido”.

Insistió en que en el tema de su destitución no está de acuerdo “y no me intimida ni me preocupa”.

Agregó que “es un tema pasado, que lo hacen político quienes en su momento ha presidido la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado y otros tres diputados más que hacen su trabajo, pero es un trabajo con el ánimo que no es lo que se debería de hacer. Deben de legislar y apoyarme como alcalde, echarme la mano para bajar más recursos en beneficio del municipio”.

Dijo que el tema electoral debe ser dejado atrás, “quien ganó, ganó, y quien perdió, pues perdió”, asentando que para él los “juegos políticos ya pasaron y debemos darle vuelta a la hoja. Para mi José Ignacio Peralta Sánchez es el Gobernador de Colima, es mi amigo, y en ese sentido estamos trabajando”-

García Negrete asentó que le preocuparía su situación si fuera el pueblo de Tecomán el que estuviera exigiendo su salida como alcalde.

Se dijo molesto de que el presidente de la Comisión de Responsabilidades, Riult Rivera, haya comentado a los medios que “sigue Guadalupe Negrete”, lo que “suena como una revancha política”.

El alcalde se dijo hombre de leyes y que la Ley se aplique y siga el procedimiento en su contra. “Yo sabré defenderme”, concluyó.

