Desmiente Agente Vial de la Villa presunta negligencia en caso de pasajera embarazada

Villa de Álvarez, Col.- Desmiente Agente de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Ernesto Hernández López, que se haya negado abrir paso a una unidad de taxi que supuestamente enfrentaba una situación de emergencia por labores de parto de una pasajera.

Aclaró que las dos mujeres a bordo se mostraban tranquilas, además que en ningún momento el conductor del vehículo, Luis Alberto Flores solicitó ese apoyo, tampoco las femeninas que lo acompañaban.

Hernández López descartó también que solicitara “moche” como lo expresó el denunciante ante los medios, ni que éste le hubiera ofrecido. Enfatizó que luego de levantarle la infracción, el taxista siguió su rumbo sin expresar nada al respecto sobre ayuda para recibir la escolta de Tránsito hacia una institución médica.

Ni mencionó que me daba algo, ni le pedí, ¿cómo cree? Yo tengo la conciencia tranquila, a mí no me solicitó apoyo de escoltarlo”, precisó.

Cabe señalar que el hecho ocurrió el pasado 30 de diciembre de 2016 en avenida prolongación Niños Héroes esquina con Libramiento “Griselda Álvarez”.

El agente de la Dirección de Tránsito Municipal, Ernesto Hernández, recalcó que al automovilista Luis Alberto Flores se le sancionó por pasarse la luz roja del semáforo conforme marca el reglamento.

Por su parte, el director de Tránsito y Vialidad, Alejandro Bedolla Olvera, manifestó que el operador del taxi puso en riesgo a las pasajeras al no respetar la luz roja del semáforo, pudiendo ocasionar un accidente con los automovilistas que transitaban por los carriles centrales de la avenida Niños Héroes.

Asimismo, aseguró que cuando se les solicita el apoyo para un traslado de emergencia colaboran oportunamente a fin de salvaguardar la integridad de los ciudadanos.

El agente tiene 12 años laborando en la Dirección de Tránsito Municipal de Villa de Álvarez y a la fecha no tiene reporte o sanción por incurrir en alguna falta.

