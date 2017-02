Desde la Curul 26

A un año…

Por: Juan Ramón Negrete Jiménez

Este sábado 11 de febrero el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez estará cumpliendo su primer año calendario de estar al frente del Poder Ejecutivo del Estado, 365 días que debe reconocerse han sido muy difíciles en muchos aspectos, y donde para algunos el saldo ha sido negativo.

Desde que asumió la administración Ignacio Peralta, lo hizo en medio de serios problemas, con una inseguridad galopante, la cual a pesar de traer mandos surgidos de la Secretaría de Marina, a hacerse cargo de la Seguridad Pública, poco o nada le han ayudado a meter orden y cada vez es mayor la percepción de sentirse inseguro de vivir en Colima (un 82% reportó el INEGI), y cerrar un 2016, con más de 600 asesinatos dolosos (607, para ser exactos), convirtiéndose el año pasado el más sangriento en toda la historia de Colima, y siendo el estado más inseguro de toda la República Mexicana.

José Ignacio Peralta, al tomar las riendas de la administración, lo hizo inmerso en un grave problema económico, que no acaba de superarse, con una deuda multimillonaria, que nos tendrá endeudados cuando menos los próximos 30 años, gracias a un desgobierno despilfarrador, que derrochó los recursos a manos llenas, y donde el ex gobernante anterior y su grupo de allegados, saquearon las finanzas y que hasta el momento los colimenses nos seguimos preguntando en dónde están esos millones de pesos que no aparecen por ningún lado.

Desafortunadamente el titular del Ejecutivo estatal ha tenido muy escaso apoyo del equipo de colaboradores a quienes les dio la confianza para que lo acompañaran a tratar de enderezar el rumbo y evitar que el barco se fuera a pique, pues estaba haciendo agua.

La administración peraltista comenzó dando tumbos y cometiendo pifias garrafales, como la de nombrar, dar posesión y tomar la protesta como Procurador General de Justicia del Estado a José Guadalupe Franco Escobar, gracias a la desbarrada que dio el Consejero Jurídico del Gobierno estatal, Andrés Gerardo García Noriega, que fue quien se llevó al baile al gobernador Peralta Sánchez y que a pesar de que no fue la única bronca en que lo metió, lo sigue manteniendo en el cargo donde de muy poco le ha servido.

En octubre, cuando rindió el primer informe de labores de gobierno, a pesar de que tenía apenas siete meses y días de estar en el cargo, acudió al Congreso a entregar el documento y dirigir un mensaje y ahí Peralta Sánchez reconoció que apenas la gente que le había ayudado eran los Secretarios de Finanzas, Carlos Arturo Noriega García, el doctor Carlos Salazar Silva, en la Secretaría de Salud; y Oscar Javier Hernández Rosas, en Educación.

El enemigo dentro…

Los meses han transcurrido y este sábado José Ignacio Peralta Sánchez estará cumpliendo sus primeros 365 días como gobernador y salvo mejor opinión que usted tenga, pareciera que al interior del gobierno, e incluso desde el exterior, hay gentes interesadas en socavar la administración peraltista, el hacerla fracasar, zancadilleándolo y tratando de exhibirlo en su toma de decisiones.

Se ve que aun cuando se operó para lograr quitarle la mayoría al Partido Acción Nacional, en el Congreso del Estado, y construir una mayoría a base de muchas minorías, eso no le ha ayudado al Ejecutivo, pues no se le ha sacado toda la raja que se pudiera.

No le están apoyando sacando las leyes que tanta falta le hacen a Peralta Sánchez para poder trabajar de manera más armoniosa, y para muestra está la iniciativa para crear la Fiscalía General del Estado, la cual se encuentra en el Congreso desde los primeros días de noviembre y es tiempo que no se ha dictaminado, lo cual está poniendo otra vez de “pechito” al titular del Ejecutivo, para que lo golpee la oposición en el Congreso.

A grado tal que hace apenas unas horas (casi a la medianoche de hoy), anunció que este jueves el gobernador enviará al Congreso del Estado la propuesta para que José Guadalupe Franco Escobar, ocupe el cargo de Procurador General de Justicia del Estado, responsabilidad que viene desempeñando como encargado del despacho desde los primeros días de enero del presente año.

Si usted lo recuerda esta será la segunda ocasión que José Guadalupe Franco Escobar, será propuesto al Congreso del Estado, para ocupar tal responsabilidad; la primera ocurrió en 2016, donde el mandatario estatal fue exhibido por su Consejero Jurídico, ya que le hizo creer que era su facultad exclusiva el nombrarlo y tomarle la protesta, cuando antes debía ser ratificado el nombramiento por el Congreso local de acuerdo a lo establecido por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en su artículo 58 fracción IV, segundo párrafo, vigente en aquélla fecha porque ya fue modificado (ver http://ipuntocom.mx/desde-la-curul-26-la-novatada/).

Y en aquella ocasión la mayoría de diputados de la Legislatura del Estado que ostentaba la fracción del Partido Acción Nacional, (el 3 de marzo de 2016) decidió no dar su aprobación a la propuesta del Ejecutivo del Estado, rechazando la petición del gobernador, por lo que José Ignacio Peralta Sánchez, tuvo que mandar una nueva propuesta en la persona de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, la cual sí prosperó.

Esta vez la nueva mayoría conformada por los ocho diputados del PRI, los tres diputados independientes (ex panistas), y los diputados únicos del PT, PVEM y PANAL, aprobarán la propuesta que hoy va a llegar al Congreso Ignacio Peralta y la van a sacar adelante porque para nombrar al Procurador se requiere la mayoría absoluta (13 votos), y entre todo suman 14, y disponen en un término improrrogable de 15 días hábiles, para otorgar o negar la aprobación del nombramiento.

Entonces no van a tener problemas para aprobar esta propuesta del mandatario, sin embargo, les dará oportunidad otra vez a los panistas de echarle en cara a Franco Escobar, la existencia de doce averiguaciones previas que se le siguieron ante la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, y que aunque al parecer ya no existen, pero les va a dar la oportunidad de apedrearlo.

Y todo eso porque los diputados que conforman esa nueva mayoría, no han hecho su tarea y no han sido capaces de armonizar la Constitución Federal con la local, que les permita crear la fiscalía general del estado, que es la que va a sustituir la Procuraduría General de Justicia y la Fiscalía Administrativa, que es la que se encargará de sancionar a los funcionarios y servidores o ex servidores públicos.

La exhibida en Salud…

Cuando le decía a usted pareciera que el gobernador tiene el enemigo dentro y que a toda costa buscan exhibir el mandatario como si no fuera él quien tomara las órdenes, lo estamos viviendo ahorita con el caso del Secretario de Salud, doctor Carlos Salazar Silva, todo mundo ya lo da por renunciado desde el pasado viernes y ya hasta han dado a conocer quién es el nuevo funcionario.

De nada ha valido la declaración de propia voz del doctor Carlos Salazar Silva, que el lunes al ser entrevistado, afirmó “hasta el momento no he renunciado”, y que un día después, el martes, el propio gobernador Peralta Sánchez, haya dicho que no existía tal remoción ni renuncia del titular del Salud y mucho menos un nuevo nombramiento.

Sin embargo, “esos” que saben hasta más que el gobernador, afirman que el doctor Carlos Salazar renunció desde el pasado viernes, y que ese día se despidió del personal de la Secretaría y que una persona de nombre Alfonso Hernández, había quedado como encargado de despacho, según los rumorólogos.

Y en medio de todos esos rumores, el doctor Carlos Salazar Silva, sigue realizando acciones como titular de Salud, nada menos ayer miércoles acudió a un foro estudiantil sobre adicciones en el municipio de Tecomán, donde fue el principal ponente y lo hizo como Secretario de Salud.

Pero ese grupo que quiere exhibir al gobernador del estado, haciéndolo presentar como que él no toma decisiones, filtraron a través de las redes sociales, imágenes de quien dicen es el sustituto del doctor Salazar Silva, ya saludando gente y diciendo que se estaba presentando ante el personal de Salud como el nuevo Secretario.

No sé quién tiene interés en mostrar al gobernador como una persona débil y que no es él quien decide al interior del gabinete, pero eso no se vale y como un principio de autoridad, el titular del Ejecutivo Estatal debe sacar la casta y poner orden y si deben rodar cabezas que rueden

Si sabe quién lo está queriendo exhibir y es parte del gabinete, que inmediatamente lo ponga de patitas en la calle, porque los colimenses, en la doble elección de gobernador, ambas fueron ganadas por José Ignacio Peralta Sánchez, por nadie más.

Y si esas presiones vienen de gente externa, pues han dejado correr rumores de que son personajes que están queriendo imponerle funcionarios al gobernador del estado, con mayor razón el Ejecutivo Ignacio Peralta, debe dar un manotazo en el escritorio y dejar muy en claro que el negocio es chico, pero hay quien despache.

Todos esos agoreros que se han mostrado de cuerpo entero en las redes sociales, –algunos de ellos funcionarios menores, que queriendo hacerse pasar como los interesantes se han encargado de propagar esos rumores–, también deben ser puestos en su lugar, porque algo que no debe tolerarse son las traiciones ni las deslealtades.

Los que conocen de cerca al doctor Carlos Salazar Silva, le reconocen su profesionalismo y su valía, por eso no dudan en afirmar que es el mejor funcionario de todo el gabinete peraltista.

Hay quienes dicen que incluso está acudiendo a laborar sin recibir remuneración, tratando de que se nivelen las cuestiones económicas de esa dependencia, que por cierto está pasando las de Caín, pues de acuerdo a información que me hicieron llegar, este último día de enero había que cubrir una cantidad superior a los 50 millones de pesos, que se les adeudan (o se les adeudaban) a los proveedores de medicamentos.

Y también otros casi seis millones de pesos que debían pagarse en los primeros días de febrero, de adeudos que tiene el Hospital Regional Universitario, el cual está a punto de cerrarse porque no tiene insumos, ni materiales, ni para lo más indispensable, no le pagan al personal, ni a quienes hacen suplencias, pero toda esa problemática la abordaré posteriormente.

Solo decirles que el doctor Carlos Salazar Silva conoce muy bien su oficio, es uno de los mejores médicos internistas, con un prestigio y un respeto bien cimentado.

Si él, el pasado lunes afirmó que no había renunciado, yo le creo, no es de lo que tienen doble cara. Yo no sé a quién le interesa desestabilizar a la Secretaría, –como que si le faltara tanto, después de como la dejaron–, y si el gobernador José Ignacio Peralta el martes dijo que no había recibido ninguna renuncia, ni había destituciones, creo que no hay razón para poner en tela de juicio su palabra.

Quienes apuestan pesos contra tostones de que el nuevo Secretario de Salud, viene de México y que es un administrativo, seguramente están haciendo su propio juego y a como dé lugar están tratando de provocar un enfrentamiento entre el gobernador y el doctor Salazar Silva, situación que ni a la administración, ni a los colimenses conviene.

En Los Ángeles, festejará su primer aniversario…

En fin estamos a dos días de que se cumplan los primeros 365 días de esta administración gubernamental, se esperaba que ese día se organizara una cadena estatal de radio y televisión, donde el gobernador anunciara sus ajustes y la agenda para los años por venir, pero al parecer, no será así.

José Ignacio Peralta Sánchez, viajará este sábado a la ciudad de Los Ángeles, California, donde sostendrá una reunión de trabajo en la Casa Colima, con los 16 o 18 clubes de migrantes colimenses de todos los municipios del estado, que se encuentran en el estado de California.

La reunión está prevista a realizarse a las 13:30 horas y se le ha denominado Encuentro del gobernador con migrantes colimenses en Estados Unidos, ese encuentro se realizará en el Salón La Huasteca, en la Plaza México, donde funciona la Casa Colima, en Lynwood, California.

Aún sin confirmarlo, seguramente la bienvenida estará a cargo del señor Miguel Ángel Pérez Rodríguez, presidente de la Federación de las Asociaciones de Colimenses en Estados Unidos (USA), y que además encabeza al club de migrantes Armería Fraternal.

Peralta Sánchez, también se reunirá con el Cónsul de México en Los Ángeles, Carlos García de Alba.

Los migrantes colimenses radicados en aquél estado de la Unión Americana, se sienten motivados porque los visite el gobernador de Colima, pues dicen que será de los primeros que acudirán a brindar su respaldo a los colimenses que se encuentran en California

Según lo confirmó el propio gobernador del estado, será un viaje relámpago de solamente un día, habrá que ver quienes conforman la delegación que habrá de viajar.

Para cerrar…

**Déjeme comentarle que el Congreso del Estado, sigue dando de qué hablar. El pasado domingo, se realizó una sesión solemne para conmemorar el primer Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo que debió ser un evento de gran realce, parece que no se le dio la importancia que ameritaba.

A la sesión solamente acudieron al pase de lista 16 diputados, al final se incorporaron cinco más, aunque para los efectos legales se les contabilizó como falta, por no haber pasado lista de presentes, pero cuatro diputados, de plano les valió sombrilla el evento y para nada se pararon.

Los que llegaron con retraso fueron Riult Rivera, Alejandro García Rivera, Luis Ladino Ochoa, Norma Padilla Velasco, y Luis Ayala.

Y los que de plano prefirieron seguir durmiendo la mona, fueron Santos Dolores Villalvazo, Joel Padilla, Chela Larios y Héctor Magaña.

Pero no fueron los únicos, estuvieron ausentes 9 de los 10 alcaldes, solo asistió Lupillo García, de Tecomán; quizá no fueron invitados, porque ninguno llegó, los presidentes de los partidos políticos; delegado federales, magistrados de los distintos tribunales, solo acudieron los del Supremo Tribunal.

Tampoco acudieron representantes populares federales, es decir senadores y senadoras, diputadas y diputados federales, bueno, para no hacérsela largo, no se llenó el recinto del Congreso del Estado y eso que el cupo son algo así como 218 butacas.

**También déjeme comentarle que mal se vieron los diputados, y yo creo que lo más lógico sería que derogaran el decreto que las creó, porque al cabo ni lo respetan, son las ceremonias cívicas mensuales.

A pesar de existir un decreto que obliga a todos los diputados y a todo el personal del Congreso a rendir honores a la bandera el primer lunes de cada mes, en la ceremonia de febrero, déjeme comentarle que solamente se pararon dos diputados: Federico Rangel Lozano, del PRI, y Martha Alicia Meza Oregón, del Verde Ecologista.

Los otros 23, incluido el presidente de la Comisión de Educación y Cultura que es quien propuso el decreto para celebrar estas ceremonias, el petista Joel Padilla, ya tiene varias sesiones que ya ni se para.

Bueno, acudimos más reporteros que personal del Congreso y diputados, entonces ¿si no pensaban cumplir con lo señalado por ese decreto, para que lo aprobaron?

**Pero bueno, para que vea que los diputados son constantes y firmes en sus convicciones, el mismo martes, acudieron invitados por el Congreso del Estado a comparecer en reunión de trabajo, el Secretario de Educación, Oscar Javier Hernández Rosas y el Procurador de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, dependiente del DIF estatal, Adrián Menchaca García, a fin de que les explicaran a los diputados las acciones y medidas que han implementado estas dependencias para proteger a los menores de edad.

Bueno, pues déjeme decirles que a pesar de que había sido un punto de acuerdo el citar a comparecer en reunión de trabajo en la Sala de Juntas “Francisco J. Múgica”, a los funcionarios, los legisladores se mostraron de lo más irrespetuosos y de los 25 legisladores únicamente se presentaron dos, Eusebio Mesina Reyes, que fue quien había propuesto esa comparecencia y Joel Padilla Peña, presidente de la Comisión de Educación, de ahí en más, ningún otro tribuno.

Los funcionario invitados, se comportaron como si hubieran estado los 25 diputados presentes y realizaron su exposición como si hubieran acudido todos.

**Y ya para concluir, déjeme decirles que este miércoles acudió invitado por los diputados el Auditor Superior del Estado, Carlos Armando Zamora González, a fin de que les informara de los avances que se llevan de una auditoría al SEFIDEC; bueno pues le comento que a la reunión apenas acudieron Nicolás Contreras, Luis Ladino, Federico Rangel, Leticia Zepeda y Norma Padilla, luego se andan quejando que no les informan sobre determinados asuntos. No, pues el caso es que a los diputados no les gusta ir al Congreso.

**Finalmente le comento que este viernes inician las fiestas charro-taurinas de Villa de Álvarez, con la cabalgata nocturna… si usted quiere participar y no tiene qué ponerse, dese una vueltecita por el Museo de los festejos charro-taurinos, ahí hay en exhibición trajes de luces, ternos, trajes de charro y de charra, si hay alguno que le guste, pídaselo al director de cultura, y júrelo que se lo presta, al cabo dice ese “funcionario” que nadie va al museo, pues hay que sacar las prendas que ahí están, donadas o prestadas, para que las luzcan fuera. ¡Cómo la ve!

