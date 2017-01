“DESDE LA CURUL 26”

Hartazgo…

Por: Juan Ramón Negrete Jiménez

En mucho tiempo, no se recuerda un inicio de año tan convulsionado como el que estamos viviendo, por un lado derivado de los exorbitantes incrementos que se aplicaron a los precios de las gasolinas y el diésel, lo que trajo en cascada otros aumentos que definitivamente están afectando y golpearán aún más sobre todo a las clases más necesitadas.

No solamente se registraron los incrementos a los combustibles, sino que ya se anunciaron los aumentos al precio del gas doméstico en más de 70 pesos, por lo que ahora un cilindro de 30 kilogramos de costar 402 pesos, se disparó a casi 475 pesos.

Se anunciaron los incrementos a las tarifas eléctricas, los cuales, definitivamente, redundarán en perjuicio de los más desprotegidos.

Derivado de todos estos incrementos la espiral inflacionaria ha comenzado.

Los productos de la canasta básica han empezado a encarecerse; ya aumentó el precio de la pieza de pan; se está especulando que en breve ocurrirá lo mismo con el precio de la tortilla y han empezado los reclamos, porque, aún sin autorización expresa, dicen que el costo del servicio de transporte público, se ha venido incrementando.

Toda esta escalada de precios ha provocado un resentimiento social, que en muchas entidades federativas, la gente se siente engañada por la autoridad que ha utilizado un doble discurso.

Por eso se han levantado protestas de todo tipo, desde bloqueos de carreteras, toma de gasolineras, plantas de PEMEX, toma de casetas de peaje, así como bloqueos de oficinas y edificios públicos.

Desafortunadamente, como ocurre muchas veces, estas manifestaciones han sido infiltradas.

Por un lado los partidos políticos que no pierden oportunidad y tratan de llevar agua a su molino, encabezando movimientos, que ni fueron convocados por ellos, ni fueron llamados a que ellos los encabezaran, sino que llegan y contaminan una protesta que debía ser ciudadana, solamente.

Por el otro, también tenemos que decirlo, se inmiscuyeron grupos de choque que son especialistas en provocar el caos, el miedo y la zozobra.

La protesta ciudadana que inició como un reclamo de los diversos sectores de la sociedad, está siendo utilizada por grupúsculos que le apuestan a generar actos vandálicos que todos hemos visto como se están dando en diferentes latitudes de nuestro territorio.

El robo, el saqueo, la rapiña se ha hecho presente; hemos sido testigos de cómo muchos comercios, tiendas de autoservicio, camiones que trasladan productos y alimentos y hasta pipas cargadas de combustible, han sido saqueadas completamente, con la complacencia de la autoridad.

Eso no es una protesta social, eso es delincuencia, es robo, es rapiña, es pillaje y como tal debe ser sancionada.

Hay quienes se han atrevido a decir que es el propio gobierno quien está promoviendo ese vandalismo y que para ello están utilizando a los propios cuerpos de seguridad para que realicen el reclutamiento de grupos de choque, a quienes contratan para que realicen actos de vandalismo y de paso todavía les pagan, por salir a provocar caos, y generar violencia.

Esas voces, acusan que es el propio Estado el que está generando el pánico a través de esos saqueadores y la violencia que están provocando, para desvirtuar las verdaderas movilizaciones sociales y deslegitimar las protesta.

Es cierto existe un hartazgo entre la población, pero eso no debe ser justificación para que se estén realizando hechos delictivos que están afectando a otros sectores.

Este es momento de hacer un llamado a la reflexión, a tratar de ponernos de acuerdo entre todos sobre lo que está sucediendo.

Que debemos reclamar al gobierno, claro que hay que hacerlo, porque cada vez nos atiborra de más impuestos y nos presta servicios cada vez más deficientes y de peor calidad.

Pero también debemos llamar a cuentas a los actores políticos de todos los partidos, que no supieron estar a la altura para realizar su trabajo y defender las verdaderas causas populares…

La situación que estamos padeciendo en todo el país, para muchos puede ser justificable, pero lo que no tiene justificación es que por ese coraje y ese encono destruyamos lo que tanto nos ha costado a nosotros mismos construir a base de nuestros impuestos.

Insisto, creo que es tiempo de reflexionar…

Manifestaciones contaminadas en Colima…

En Colima lo que empezó como un movimiento ciudadano, de gente dispuesta a salir a la calle y manifestarse para exigirle a la autoridad que reconsiderara esos exorbitantes incrementos a los combustibles, la energía eléctrica y el gas, entre otros muchos, se ha contaminado.

Desde la primera marcha convocada para efectuarse el lunes por la tarde desde la glorieta monumental de donde anteriormente estaba el DIF estatal, a pesar de que los ciudadanos de a pie, reclamaban el derecho de que no se involucraran actores políticos, ni partidos, no se cumplió.

De entrada el Partido político MORENA, sintió que todas las manifestaciones que se realicen en Colima, deben encabezarlas ellos y que nadie más tiene derecho.

Desde la primera manifestación a las 8:00 de la mañana que se colocó afuera de las instalaciones del SAT, por la avenida Camino Real, que fueron bloqueadas, si bien había sido convocado ese movimiento por el Frente Colimense en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, y hubo personas sin filiación partidista que sí salió a manifestarse en contra del gasolinazo, la verdad es que el partido MORENA, empezó a hacer y deshacer.

Por el Frente Colimense, al está Irving Radillo, vocero o cabeza visible del Consejo Estudiantil Universitario, contrario a la Federación de Estudiantes Colimenses, y junto con él otros integrantes del CEU.

Pero ahí estaba Vladimir Parra, presidente del consejo político estatal del MORENA; y Sergio Jiménez Bojado, presidente estatal de ese mismo partido, volanteando y caminando por todos lados para que los medios de comunicación los vieran.

Por la tarde ese grupo, los dirigentes y simpatizantes de MORENA, tomaron la batuta. Aún cuando se había dicho que el punto de reunión sería en la glorieta monumental, jalaron a los manifestantes y bloquearon la estación de servicio (gasolinera) 0416, que se ubica frente a esa glorieta, donde termina la Avenida San Fernando.

Colocaron una valla humana para impedir que los vehículos pudieran, en caso de así requerirlo, llegar a cargar combustible. Fue una hora la que duró ese bloqueo.

Y tanto Irving Radillo, como Vladimir Parra, hay que decirlo, pretendían bloquear las estaciones de servicio que se encuentra otra por la misma avenida San Fernando casi llegando a Guadalajarita, frente al negocio del Pollo Feliz.

Y también pretendían bloquear la estación de servicio que se ubica en el cruce de las calles Nigromante y Manuel Álvarez, si finalmente no se realizó, es porque la misma gente que estaba en la marcha entendió que no se trataba de perjudicar a los establecimientos de gasolina, que hay que decirlo no son propiedad de Petróleos Mexicanos, sino que están concesionadas a particulares.

Los dirigentes de MORENA han tomado este movimiento como suyo y por eso el mismo lunes en esa marcha que salió de la glorieta monumental a las 17:00 horas, corrieron con cajas destempladas al presidente municipal de Cuauhtémoc, del PAN, Rafael Mendoza Godínez, que también trataba de agandallarse el movimiento de protesta y que apenas bajó de su vehículo, le armaron tal rechifla y le azuzaron a la gente, para obligarlo a que se retirara, que emprendió l graciosa huida.

No usaron el mismo rasero…

Ahora también debo decirle que los dirigentes y simpatizantes de MORENA, que nadie los nombró representantes de este movimiento de protesta, sino que solitos se colgaron las medallitas, no utilizaron el mismo rasero a la hora de medir, porque a esa marcha llegó la delegada del CEN del PRD, Martha Zepeda, junto con su grupo de colaboradores, cargando una manta de unos 8 o 10 metros de largo por uno de ancho, pintadas con los colores perredistas, negro-amarillo y la leyenda en contra del gasolinazo y ni a Martha Zepeda, ni a los demás perredistas, nada les dijeron, al contrario, hasta los colocaron al frente para que se viera apantalladora la manta.

Incluso para hacerse notar más Martha Zepeda, desde que inició la marcha por la avenida San Fernando, se fue cargando una piñata de las que el PRD mandó a hacer, simulando la imagen del presidente de la República, y para que todo mundo la viera, siempre la llevó cargando la ex candidata a la gubernatura.

Y aún más, afuera de Palacio de Gobierno, fue la propia delegada del CEN del PRD, quien encendedor en mano la prendió fuego, para alborotar a los manifestantes.

Los dirigentes de MORENA cobijados con el membrete del Frente Colimense en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, han seguido con los plantones… el martes bloquearon el acceso a la presidencia municipal de Villa de Álvarez y apenas ayer, hicieron los propio de bloquear los edificios de la presidencia municipal de Colima y el inmueble donde está la Dirección de Finanzas de la comuna capitalina, entre otras oficinas municipales.

Pero el movimiento lo han empezado a desvirtuar, porque ya el PRD por su parte, con Martha Zepeda a la cabeza, junto con Jaime Sotelo y el regidor de ese partido en el cabildo de Armería, este miércoles fueron a tomar la caseta de peaje de Cuyutlán, la cual la mantuvieron “liberada”, es decir, levantaron las “plumas, para permitir la libre circulación de los vehículos, sin pagar la cuota correspondiente, de las 09:35 a las 14:00 horas, aproximadamente y ahora sí y como PRD, ¿pues no que no se iban a meter los partidos políticos?.

Pero no han sido los únicos, una organización política como es la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, (UNTA-Colima), bloqeó los accesos a la planta distribuidora de PEMEX, de Lo de Villa, prácticamente todo el martes no permitieron ni el ingreso ni la salida de las pipas que tienen que abastecer a las 110 gasolineras que existen en el estado.

Hoy bloquean el Congreso… No habrá sesión

De acuerdo al programa de bloqueos, este jueves los dirigentes de MORENA, quizá también se unan los del PRD, acudirán a las 9:00 horas a bloquear el Congreso del Estado.

Desde el año pasado se había convocado creo que tres o cuatro veces, que este jueves tendría que desarrollarse una sesión solemne para entregar la presea “Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno”, a las personas y organizaciones que trabajan en favor de las personas con discapacidad, en consecuencia estaban invitadas las personas de este sector.

Bueno pues como los legisladores han estado observando la actuación de los manifestantes contra el gasolinazo, no quisieron exponer a las personas con discapacidad y que con tal de llevarse las fotos del momento, no las fueran a dejar entrar, por ello tomaron la determinación de posponer hasta nueva fecha la realización de esta sesión solemne para entregar la presea.

De hecho no hay mayor afectación, porque el día de las personas con discapacidad pasó desde los primeros días del mes de diciembre y les pasó de noche a los diputados, que cuando se dieron cuenta pues ya mejor prefirieron irse de vacaciones y dejar la entrega para este año.

Los manifestantes seguramente van a verse sorprendidos, porque van a llegar y no habrá nada extraordinario en el Congreso. No sé si vayan a acudir, si no todos, quizá una comisión de diputados para en determinado momento salir a escuchar los reclamos de los manifestantes, el caso es que hoy no habrá sesión solemne.

Para cerrar…

**Este viernes y sábado habrá otras manifestaciones en contra del gasolinazo… el viernes los clubes de motociclismo, rodarán por el segundo anillo periférico para manifestar su rechazo a este incremento; dicen que participarán miembros de 36 motoclubes, para que si los ve o los escucha, no se vaya a asustar.

**Y el sábado a partir de la 16:00 horas, se realizará lo que han denominado como la segunda megamarcha, esta ocasión saldrá de frente a las instalaciones de la Casa de la Cultura de Villa de Álvarez, y concluirán en las inmediaciones del Jardín de San Francisco…. “Desde la Curul 26”, estaremos al pendiente a ver cómo se van las cosas, ya se las estaré comentando.

