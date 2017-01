“Desde la Curul 26”

¿Mano dura contra las manifestaciones?…

Por: Juan Ramón Negrete Jiménez

Después del período vacacional por las fiestas decembrinas, hoy lunes muchos de los colimenses apenas se estarán reintegrando a sus actividades normales y apenas tomarán en serio lo que fue charla de las cenas de año nuevo, el aumento desmesurado a las gasolinas, magna, premium y al diésel.

A pesar que desde que se hizo el anuncio de parte del Secretario de Hacienda la semana pasada, en Colima pareció que nadie lo tomó en serio….

Hubo algunas organizaciones que a través de las redes manifestaban su indignación, sin embargo al momento de preguntar “que vamos a hacer”, todos le sacan al bulto, “ah yo estoy fuera”, “yo regresó hasta después del 5”, “yo firmo lo que quieran, pero no puedo asistir”, y así por el estilo, todos decían estar indignados, pero nadie, o casi nadie hizo nada para protestar en contra del gasolinazo.

Nadie quiso sacrificar sus sagradas vacaciones o días de guardar, para salir a protestar, lo que me deja claro que son muy buenos para gritar, para protestar en las redes, para arreglar y desarreglar el mundo en menos de lo que dura un gallo tartamudo para cantar, pero nada entrones al momento de pasar de los dichos a los hechos.

De los cientos o miles de “indignados” colimenses en contra del gasolinazo, apenas tres ciudadanos pasaron a los hechos y les andaba yendo como en feria, porque les llegó la caballería (léase la policía) y de no haber estado algunos medios que empezaron a documentar los hechos y de no haberse estado videograbando la acción de los gendarmes que trataron de quitarles las lonas con las que protestaban, quién sabe cómo les hubiera ido.

Sí, solo tres colimenses se animaron a pararse en la glorieta del Rey Colimán, donde empieza (o donde termina, según se vea) el paso a desnivel sobre la vía del ferrocarril, el pasado viernes por la tarde para emprender una protesta pacífica, mostrando solamente las lonas, y les andaba yendo como en feria.

Cuando estaban iniciando la protesta pacífica, sin gritos, sin altavoces, sin nada que alterara el orden, les llegaron los elementos de la policía que en lugar de estar tratando de dar con los delincuentes responsables de los más de 600 asesinatos cometidos el año anterior, quisieron pisotear el derecho a la libre manifestación, y a acallar la libertad de expresión.

Los policías que acudieron a tratar de acallar la protesta de los tres únicos colimenses que tuvieron el valor de salir a manifestar su enojo en contra de los aumentos a las gasolinas y al diésel, llegaron armados con rifles de alto poder, como si se tratase del arresto de peligrosos delincuentes.

Uno de los manifestantes que enfrentó a los policías, que en ningún momento quisieron identificarse, a pesar de que se lo pidieron insistentemente, él sí les dijo quién era y les exigía que les señalara en qué ley en el estado de Colima, está prohibida la libre manifestación.

El policía que se acercó a los manifestantes ya se iba a llevar las lonas, cuando le pregunta uno de los manifestantes cuál era el problema, y a pesar de que en todo momento, se dirigieron al elemento de la policía de manera respetuosa y le pedían se identificara con su nombre, éste se empezaba a retirar de los manifestantes llevándose una de las lonas.

Ahí quien se identificó como profesor de educación física (me reservo su nombre), y dijo ser trabajador del Gobierno del Estado, le decía al gendarme que su manifestación era “…porque estoy inconforme con los aumentos de la gasolina ¿hay algún problema?, ¿hay alguna ley que me prohíba estar en contra de todo eso?, ¿ya vio lo que dice la manta?…”

Fue hasta que se dio cuenta que lo estaban videofilmando, cuando sin responder dejó la lona en el suelo, y los automovilistas que acertaron a pasar al momento en que ocurría este hecho, empezaron a hacer sonar sus claxon, en apoyo momentáneo a la manifestación, porque nunca se detuvieron a sumarse a la misma.

Uno que pasó en su vehículo y redujo la velocidad hasta prácticamente pararse para leer el contenido de las lonas, fue el ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, Roberto Chapula de la Mora, quien de manera afirmativa les externaba su apoyo, y luego reanudaba la marcha.

¿Quién los mandó? No lo sé, pero no se necesita mucha ciencia, los policías tienen superiores y los policías no se mueven sin recibir órdenes y si estaban actuando motu proprio, entonces sus superiores deben sancionarlos y deben informarlo a la población para que sepan los colimenses que en Colima no es letra muerta lo que afirman los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente a la libertad de expresión.

¿Qué ira a suceder hoy?…

Ahora ¿qué decían las mantas de los manifestantes?, bueno en una se había transcrito un pensamiento del Benemérito de las Américas, que decía: “Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan. Lic. Benito Juárez. YA BASTA”, la otra traía la leyenda: “Marcha atrás a las reformas estructurales. ¡Fuera Peña Nieto! ¡Fuera diputados y senadores!, ¡No al gasolinazo!”, esos textos son los que indignaron a la autoridad que mandó a los policías a tratar de quitarles las lonas.

Bueno para este lunes, una vez que ya se acabaron las vacaciones, saldrán a manifestarse los colimenses, y al menos se espera que haya dos o tres movilizaciones, la primera está convocada a las 8:00 de la mañana, la cual se estuvo invitando a través de las redes sociales.

Dicen que esta manifestación es promovida por los propios concesionarios gasolineros del estado, quienes están invitando a acudir a las instalaciones de la Secretaría de Hacienda y del SAT, allá por el Boulevard Camino Real, frente a Ciapacov, en El Diezmo, y realizar la toma de las oficinas en represalia por el gasolinazo.

A las 10:00 de la mañana está proyectada otra manifestación, ésta convocada por el Consejo Limonero del Estado de Colima, que preside Gonzalo Castañeda Bazavilvazo, y se realizará en el Jardín Libertad, frente a Palacio de Gobierno.

A esta manifestación el dirigente de los limoneros está invitando a que acudan los diputados federales y senadores de todos los partidos políticos de Colima, para que fijen su postura respecto a este asunto de los gasolinazos.

Fuera los actores y los partidos políticos…

Y finalmente a las 16:00 horas, está convocada la que pudiera ser la manifestación más numerosa de la jornada de protestas, pues parece que es la que más “a prendido”, convocada por el Frente Colimense en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida (FCDAV), para expresar su rechazo a los aumentos a las gasolinas y el diésel, la cual tendrá como punto de concentración la glorieta monumental que se ubica en el cruce de la Calzada Galván y la Avenida Camino Real, en esta ciudad de Colima.

En la invitación que se está haciendo, señalan su oposición al gasolinazo y mencionan que “el gobierno de Peña Nieto anunció el alza de hasta 20% en el precio de la gasolina. Esto no sólo afectará a quienes tienen auto o motocicleta, sino que subirá el precio de alimentos, productos y servicios, pues todo necesita gasolina para ser transportado”.

“La Reforma Energética y la Reforma Hacendaria no trajeron bienestar, al contrario, significan gasolina más cara, más impuestos y el petróleo en manos de extranjeros.

¡Alza tu voz! Marchemos juntos este lunes 2 de enero a las 4 pm de la gasolinera de la Glorieta del DIF hasta el Jardín Libertad”.

Esta manifestación coincidirá con las marchas que a nivel nacional han sido convocadas para realizarse a la misma hora, en la Ciudad de México, irá del Ángel de la Independencia al Zócalo, en Colima, aunque el punto de reunión original se dijo sería la glorieta monumental, la marcha pudiera salir de la Piedra Lisa a Palacio de Gobierno.

Le puedo anticipar que en esta manifestación no habrá oradores y quienes salgan a manifestarse solo lanzarán dos consignas: 1.- Que baje el precio de las gasolinas; y, 2.- Que renuncie Peña Nieto por su ineptitud y complicidad con los grandes saqueadores.

Se está pidiendo a quienes vayan a manifestarse, lo hagan acompañados de sus familias, que son las más perjudicadas con los aumentos de precios; asimismo que lleven sus mantas y carteles de protesta, pidiéndoles que usen su creatividad en la elaboración

Quienes están organizando estas movilizaciones van a exigir la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto, a quien acusan de cínico y mentiroso y están pidiendo “a los Partidos políticos y grillos de siempre favor de abstenerse…”.

Va a ser interesante observar cuál será la actuación de los cuerpos de seguridad del estado, porque si el viernes movilizaron a los policías para tratar de retirar a tres personas que estaban protestando de manera silenciosa, sin alterar el orden, no sé qué irá a suceder si como lo han dicho, en la mañana van a tomar las instalaciones del SAT y por la tarde dependiendo el número de participantes quién sabe cuál vaya a ser la reacción de las autoridades.

Inicio de año convulsionado….

En fin, a lo que estamos viendo arranca el 2017, de forma convulsionada, este domingo hubo muchas manifestaciones en varios estados, tomaron las autopistas que conducen a la Ciudad de México, en Acapulco bloquearon estaciones de servicio, al igual que en Puerto Peñasco, Sonora, y en Michoacán, en fin el gobierno mexicano logró su cometido, está despertando al México bronco.

Porque los mexicanos no acababan de asimilar este exorbitante incremento en el precio de las gasolinas y el diésel, y ya el Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que en febrero habrá otro ajuste a las gasolinas.

No sé por qué tengo la idea de que eso es lo que quería el gobierno federal, que la gente salga a las calles, que haya estallidos para poder justificar acciones violentas en contra del pueblo lo cual sería un gravísimo error. Ojalá yo esté equivocado (que además no es nada remoto, eh).

Esto apenas inicia, vamos a ver cómo evoluciona y cuál será el desenlace.

Para cerrar…

**El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, entregó el Plan de Gran Visión Colima 2040, a la organización “¿Cómo Vamos? Colima” El pasado 31 de diciembre, el secretario de Fomento Económico, Carlos Domínguez Ahedo y la secretaria técnica y de proyectos estratégicos de dicha dependencia, Valeria Pérez Manzo entregaron el documento al mandatario estatal, quien de inmediato envió a la agrupación “¿Cómo Vamos? Colima”

Más allá de que no sé qué tanto le debe el mandatario estatal a “¿Cómo Vamos? Colima”, que hasta recursos le quiere dar, para que fiscalice al propio gobierno, el boletín de prensa mediante el cual informan de lo anterior, crea tres nuevos estados en la República Mexicana.

Señala el boletín en el quinto de sus párrafos que “…para la elaboración del documento que contiene este Estudio de Gran Visión, se realizó una comparación entre 12 estudios de gran visión a nivel mundial, de los que destacan los realizados en los Estados de Illinois, Portland, Oregon, en los Estados Unidos; Calgary, Provincia de Alberta, Canadá; Morelia, Monterrey, Laredo, Tamaulipas, Quintana Roo, y Chiapas, en México”.

Esto es que de acuerdo a este boletín ya son estados Morelia, Monterrey y Laredo, cómo la ve.

**Pasando a otra cosa, hoy se reintegra el personal sindicalizado y de base del Congreso del Estado, que disfrutaron de su período vacacional de diciembre, sin embargo será hasta este jueves 5 de enero, cuando sesionen de manera solemne los diputados de la Quincuagésimo Octava Legislatura, para entregar la presea “Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno”, a personas y organizaciones que han trabajado por las personas con discapacidad.

Después de eso seguramente los diputados van a seguir trabajando en el dictamen relativo a la iniciativa de la Ley de Movilidad del Estado, que la intención era haberla sacado el pasado 23 de diciembre, sin embargo la falta de consensos, detuvo que se llevara al pleno, cuando la orden ya estaba dada.

Le comento que después de esa fecha han sucedido otras cosas que repercutirán en modificaciones a la iniciativa, entre ellas le puedo adelantar que desaparecerá la figura de las concesiones “por contrato”, que era una nueva modalidad que estaba proponiendo la Secretaría de Movilidad.

Siguen los diálogos entre los transportistas y concesionarios con el titular del Ejecutivo, por lo que seguramente habrá los consensos en aquellos temas donde había discrepancias entre los transportistas y la Secretaría de Movilidad, por lo que posiblemente se postergue hasta después de esta semana la presentación del dictamen.

**Finalmente “Desde la Curul 26”, me permito hacerle llegar a usted una sincera felicitación por el año que acaba de iniciar, deseándole que 2017 sea mejor en todos los aspectos, donde se conviertan en realidad los proyectos que han postergado y que sigan cosechando éxitos. Les deseo lo mejor para ustedes y sus familias, haciéndoles llegar un fuerte abrazo.

