“Desde la Curul 26”

Madruguete con la Ley de Movilidad….

Por Juan Ramón Negrete Jiménez

Todavía no han terminado de integrar el documento final de lo que se pretende sea el dictamen de la Iniciativa de Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima y ya los diputados están prestos para aprobar este viernes el documento que turnó el titular del Ejecutivo del Estado al Congreso del Estado, y que se recibió apenas el pasado 8 de diciembre a las 08:50 de la mañana.

El documento lo están elaborando en la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, en coordinación con la Secretaría de Movilidad, y todavía ayer por la noche seguían trabajando en lo que la Comisión de Comunicaciones, Transportes y Movilidad del Congreso del Estado, que preside el diputado sin partido Javier Ceballos Galindo, habrá de presentar a los diputados de la Comisión de Gobierno Interno, como producto terminado para que este mismo jueves se convoque a sesión para este viernes 23 de diciembre.

Déjeme comentarle que todavía ayer miércoles se dieron un buen agarrón los diputados que conforman el nuevo bloque mayoritario del Congreso, porque ni entre ellos se ponen de acuerdo respecto a esta iniciativa.

Incluso el presidente de la Comisión de Comunicaciones, Transportes y Movilidad, Javier Ceballos Galindo y el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, Héctor Magaña Lara, dialogaron este miércoles con taxistas y transportistas y luego de escucharlos y llegar a algunos acuerdos respecto a modificar la iniciativa del Ejecutivo, que hay que decirlo, el mandatario está enterado de esas modificaciones, pero que sin embargo durante la reunión de este miércoles, apenas se fueron los taxistas y transportistas, los legisladores que dialogaron con ellos se olvidaron de los compromisos.

En el diálogo sostenido entre los diputados Ceballos y Magaña Lara, con los transportistas y taxistas, se adquirió el compromiso de que invitarían al sector para presentarles el dictamen final con las modificaciones acordadas, el que todavía no está terminado.

A ellos no les quisieron decir que ya tienen la mesa puesta para que este viernes se presente al pleno, y claro que lo van a hacer, aún cuando ni entre ellos haya los consensos y les dijeron que aún no había fecha y que podían irse hasta el mes de enero.

Los diputados están trabajando únicamente con la iniciativa del Ejecutivo, que es un libro que contiene 406 artículos y 20 transitorios y los legisladores ni siquiera voltearon a ver la iniciativa ciudadana que entregaron los transportistas y taxistas, el 19 de septiembre a los diputados en un evento realizado en el propio Congreso del Estado y que apenas el 7 de diciembre la hicieron suya los diputados de la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones, los Diputados Federico Rangel Lozano y Juana Andrés Rivera, Presidente y Secretaria de la citada Comisión.

Déjeme comentarle que aunque no lo quieran reconocer, la iniciativa presentada por los transportistas está muy bien estructura, que contiene 91 artículos y 13 transitorios, en apenas 64 fojas y que tomó como base, (aunque no lo digan en el documento), la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato.

En cambio el ladrillo presentado por el Ejecutivo Estatal, consta de 406 artículos, 20 transitorios y son 264 fojas.

Ley-Reglamento…

Con el paso de los años cubriendo la fuente del Congreso del Estado, he aprendido que una ley debe ser general, abstracta e impersonal, que no debe ser casuística, ni detallista, pues se corre el riesgo de que en muy poco tiempo quede rebasada y caiga en lo obsoleto, lo que propiciaría que se hagan modificaciones para tratar de adecuarla a su nueva realidad, o de plano, dejarla de lado y no aplicarla.

Analizando la iniciativa enviada por el Ejecutivo del Estado le puedo comentar que es un documento híbrido, que supuestamente se pretende que sea la Ley Sustentable para el Estado de Colima, pero que al mismo tiempo, por el mismo contenido del articulado, es el Reglamento de la Ley.

No sé quién hizo la iniciativa pero de plano están llevando al baile, otra vez, al gobernador José Ignacio Peralta, al engañarlo que es un documento de avanzada, quizá por lo extenso del mismo, cuando en realidad no es tal.

La iniciativa del Ejecutivo, todo el Título Primero, lo dedica a la Secretaría de Movilidad, donde plasma el objeto, fin, condicionantes, etcétera de esta nueva Ley.

Déjeme decirle que en lo que es el artículo 13 de la iniciativa del gobernador, que se refiere al “Glosario”, tan solo a ese artículo le colgaron CXXVI fracciones ¿le entendió?, lo clarificó, tan solo ese artículo contiene 126 (ciento veintiséis) fracciones y todas ellas escritas en números romanos, ¿se imagina?, ya parece que lo escucho cuando estén leyendo “de acuerdo a la fracción ce equis, equis, equis, ve, palito”, como ha llegado a ocurrir en el propio Congreso del Estado, por parte de alguno de sus ex diputados.

En cambio la iniciativa que entregaron los transportistas, en el artículo que hace referencia al Glosario, consta de solamente XXXVIII (treinta y ocho) fracciones.

Asimismo en esta iniciativa de Ley, la Secretaria de Movilidad de plano se convierte en la heroína de la película, pues mientras ella se adjudica 67 (sesenta y siete) facultades para la titular de Movilidad (artículo 17); al Ejecutivo estatal, apenas le asigna 17; al Secretario de Planeación y Finanzas, solo cuatro; al Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, 6; al Incodis tres; y a los Ayuntamientos 27 fracciones.

Siento que debe haber una confusión de parte de quien elaboró esta iniciativa, porque como artículo 28, habla de elaborar el reglamento, cuando siempre eso se incluye en los transitorios, donde además se menciona el plazo para su elaboración, bueno en esta iniciativa viene como un artículo más de la ley.

Abusaron de los temas y subtemas…

Otra cosa que se puede observar a simple vista es el abuso indiscriminado que se hizo de la colocación de los temas y subtemas. Para darle un ejemplo, cuando habla de la modalidad del sistema, señala cuáles son los subtemas, y de los mismos se dividen otros subtemas.

Los párrafos de casi toda la ley aparecen numerados, entonces es párrafo 1, fracción II, inciso a), por citarle un ejemplo; párrafo 2, párrafo 3, etcétera, esta modalidad no la había visto en el cúmulo de leyes que existen en el estado.

Una cosa que por más que la busqué no la localicé, es donde afirman que el titular del Ejecutivo renunció a la facultad de entregar las concesiones… a lo que pude leer, el Ejecutivo mantiene su facultad.

Sí es cierto incluyeron la modalidad de la convocatoria pública, la cual incluso en la propia ley, ya está incluida como parte del articulado, y finalmente remata destacando que si no se cumple con lo establecido en la convocatoria o éste se declara desierta, es facultad del Ejecutivo entregar las concesiones.

Algo que también viene incluido y que creo es la primera vez que sucede, es que ya no solo habrá concesiones, ahora están incluyendo dos nuevas figuras, una denominada contrato, y la otra, permiso, para que alguien pueda prestar el servicio público (artículo 268).

Hasta donde entiendo una concesión es el hecho de que el gobierno está cediendo la prestación de un servicio, pero un contrato, creo que es algo muy distinto, es el trato entre dos personas, en este caso quien estará prestando el servicio público de taxi y el Gobierno del Estado

Asimismo en la iniciativa enviada por el Ejecutivo, se crean las concesiones empresariales y las concesiones individuales.

Y también en la ley-reglamento que están discutiendo los diputados de la comisión de comunicaciones, transportes y movilidad, hace referencia a que las nuevas concesiones (artículo 296), quienes sean beneficiados deberán “encharcarse” con un vehículo nuevo, pues d acuerdo a la propuesta se indica que “…deberán iniciar con vehículo del año de fabricación, del año de la concesión”.

Además de que en lo que se pretende que sea la ley, hace referencia a que todos los vehículos de alquiles deberán contar con bolsas de aire.

¿Por qué tanta urgencia?…

Algo que es para llamar la atención es el por qué tanta urgencia de los diputados para llevar al pleno una iniciativa que ni siquiera está terminada, anoche seguían trabajando en el documento, por eso este jueves a alguna hora y en algún lugar, (no sé si se reunirán en la sala de juntas “Francisco J. Múgica”), que además debe decirlo, ese espacio lo han convertido en un búnker donde pasa todo meno un reportero, a pesar de que en las entrevistas todos los diputados dicen que “no, en mi comisión todo se hace de puertas abiertas, ustedes (los reporteros), pueden estar presentes…”, ajá.

Esta semana aunque el personal sindicalizado no está presentándose a laborar porque son sus vacaciones de diciembre, pero sí el personal de confianza, abogados, director jurídico, el de procesos legislativos todos acuden como un día normal.

Habrá que preguntarle a Javier Ceballos con quién es el compromiso de que este viernes sea aprobada esta nueva ley, que como se lo comenté líneas arriba, si pasa como está, porque al parecer es la idea de no cambiarle ni una coma a lo que les mandaron, será de las pocas que tendrán el doble papel, de ser ley y reglamento al mismo tiempo.

Lástima que la iniciativa de los transportistas que insisto es mucho mejor que la otra, solo la vayan a utilizar para legitimar la oficial, ya que en los considerando van a decir que “se recibieron dos iniciativas, una de…. Y luego del análisis se comprobó que ésta es la más completa, por lo que se integró un solo documento, aunque lo único que van a utilizar serán los nombres de los transportistas que firmaron el documento, de mí se acuerda.

Nunca tuvo valores…

Pasando a otro tema, qué barrida y trapeada le dio el ex presidente estatal del Partido Acción Nacional, Pedro Peralta Ceballos, al actual senador blanquiazul, Jorge Luis Preciado Rodríguez, al que por cierto dijo que lo conoce muy bien “pues fue mi mandadero el cabrón”, y de quien dice que nunca tuvo principios ni valores, “…nunca los tuvo, siempre fue pillo el cabrón, pero eso sí, muy sagaz”.

En una entrevista que le hice a don Pedro Peralta Ceballos, de los viejos panistas, de aquellos que no aceptaban ni las prerrogativas que por ley debía entregarles el gobierno, afirmó que “a Jorge Luis lo conozco de toda la vida, pero se dio una destrampada el cabrón, que, pues oye… nomás por eso salí a votar este domingo”.

Peralta Ceballos dijo que a Jorge Luis Preciado, “no le puedes quitar lo inteligente, lo sagaz, lo aventado, tiene mucha capacidad, lástima que se haya ido por los billetes”.

Ante la pregunta de en qué momento Jorge Luis Preciado sacó las uñas, Pedro Peralta Ceballos, no titubea: “Cuando llegó a presidente (del CDE) y se robó todo lo que había. Lo gastó, así a lo pendejo. Entrando, entrando, se gastó millón y medio de pesos”, dijo.

Asimismo mencionó que al blanquiazul en este momento “le hace que el panismo tenga más capacidad, que entienda exactamente, que conozca a sus candidatos y a la gente que están metiendo”, como en la pasada elección constitucional de 2015 y la extraordinaria de 2016.

“Yo nunca estuve de acuerdo y yo sigo siendo panista, y me voy a morir panista, pero el candidato que pusieron no. Oye es un pillo reconocidísimo y lo sigue la gente por su vocabulario y por sus nangueras que dice. Muy corriente”, afirmó Pedro Peralta Ceballos.

“Imagínate que tuviéramos un gobernador con burdeles. ¡Tiene montón de hoteles de paso, este hijo de la chingada!, qué moral de cabrón”, afirmaba el otrora jefe de los panistas colimenses.

Y añadía: “cómo es posible que el panismo no entienda a quién está votando, ¿verdad?, o sea que un individuo que tiene hoteles de paso y que se ha robado tanto dinero, dime de qué…”

Y es que a Jorge Luis Preciado se le acusa de haber orquestado el zafarrancho de Coquimatlán, cuando a decir de los propios panistas que allá estaban, anularon 80 boletas marcadas en favor de Julia Jiménez, a fin de poder darle la vuelta a la elección en la segunda ronda, ya que en la primera nada pudieron hacer para evitar la derrota de Enrique Michel.

Para cerrar…

**Déjeme comentarle que en la novela que se está desarrollando al interior del Partido Acción Nacional, ayer miércoles viajaron a México, la candidata a la dirigencia estatal Julia Licet Jiménez Angulo, acompañada del diputado Riult Rivera Gutiérrez, quienes se fueron acompañando el material electoral de la elección que ayer mismo se iba a entregar en el comité ejecutivo nacional del blanquiazul.

Julia Jiménez iba con toda la intención de hacerse escuchar y exigirle al comité ejecutivo nacional que limpie el cochinero que se registró durante la jornada electoral del pasado domingo y que en Colima, derivado de la intervención de Preciado Rodríguez, la comisión estatal organizadora y el enviado del CEN, a pesar de que habían hecho el compromiso de abrir el paquete electoral de Coquimatlán, bastó que Preciado Rodríguez dijera que no se podía abrir, para que cambiaran de parecer….

Sin duda alguna este affaire se irá hasta el 2017, vamos a ver si de veras Jorge Luis Preciado ya cayó de la gracias del comité ejecutivo nacional, o si aún tiene vara alta con los que allá despachan, ya se lo estaré platicando “Desde la Curul 26”, por hoy hasta aquí le paramos.

