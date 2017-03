Descarta Gobernador red de trata de blancas operando en Colima

*Manifiesta sus condolencias por la muerte de Linda Manzo, reportada como desaparecida.

Colima, Col.- El gobernador Ignacio Peralta Sánchez rechazó la operación de una red de trata de blancas a raíz de la aparición sin vida de una jovencita tecomense reportada como desaparecida desde el pasado lunes.

Entrevistado al respecto, luego de la sesión del congreso del estado, manifestó que no se han detectado actividades de esta naturaleza por el personal de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública.

“Hay diferentes casos que se están investigando, pero no se tienen detectadas actividades de esta naturaleza; esto es un tema muy reciente por lo que es complicado hablar cuando los temas están bajo una investigación, no se tiene la información completa y no se quiere interferir la investigación”.

Añadió que en el caso de Linda Manzo, la joven de Tecomán que fue encontrada muerta, girará instrucciones a la Procuraduría General de Justicia del Estado para que investigue el caso y se esclarezca.

“Toda muerte de un colimense es motivo de preocupación y un motivo de que nos activa todos los mecanismos institucionales para la resolución de los casos, para que se haga justicia. En todos los casos se hacen las investigaciones para llegar hasta sus últimas consecuencias y saber qué fue lo que pasó”, agregó.

“Siempre el deceso de un colimense a manos del crimen o de la delincuencia organizada, en cualquier circunstancia, es una situación dolorosa y es una pena y lo primero que quiero es manifestar mi solidaridad con las familias de los afectados”.

Aseveró que su administración está trabajando para dar resultados “en lo que va de mi administración hemos logrado no solamente una muy importante cantidad de detenciones, y de aseguramiento, donde hemos vinculado a proceso a muchos delincuentes que hemos detenido, muchos de ellos ya están purgando sentencia debidamente dictada por el Poder Judicial, pero también reconocemos que hay muchos expedientes en los cuales siguen dándose las investigaciones”.

El gobernador de Colima dijo que no quería abundar más sobre este último hecho, para evitar que esas declaraciones interfieran el debido proceso con las investigaciones y la Procuraduría en la medida que vaya resolviendo los casos, nos vaya diciendo cuales son las conclusiones de cada uno de ellos.

“En Colima siempre hemos estado al pendiente del tema desde que empezó esta espiral, que empezó a darse con mucha claridad desde el año 2015 y que se recrudece en el año 2016, pero espero que este año podamos ver ya los primeros resultados en el sentido de contener esta inercia y esta tendencia, tratando de reducir el número de casos y generar una mejor percepción de seguridad en las calles”, destacó el mandatario.

