Denuncian presunto fraude de la Fundación Jorge Luis Preciado en Manzanillo

*Se ofrecía material de construcción a bajo costo, además de zapatos y tenis, sin embargo, a pesar de haberlos pagado, nunca recibieron nada.

Redacción|COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- Vecinos del municipio de Manzanillo denunciaron que el panista, Jorge Luis Preciado Rodríguez no cumplió con los compromisos que hizo a través de la Fundación que lleva su nombre de entregar material de construcción a bajo costo, aun cuando ya se había pagado por ello.

Ante esta situación, los afectados denunciaron públicamente que son víctimas de este posible fraude por parte del político, ya que desde hace más de un año, se pagaron diversos apoyos, sin embargo hasta la fecha no se han recibido los productos.

Rosa Martina Santana Bartoleño, una de las denunciantes, pidió que “Jorge Luis Preciado ‘venga a dar la cara’ sobre esta situación que impera entre las personas que depositaron su confianza en él desde que hizo campaña en el puerto colimense”.

Indicó que las personas afectadas quieren su dinero o el material por el que pagaron, ya que desde hace más de un año no se les ha explicado qué pasó con el recurso, “estamos esperando y no vemos claro, no vemos que nadie venga a dar la cara”.

Santana Bartoleño aseguró que ese dinero lo entregaba a la persona que era el enlace con la Fundación Jorge Luis Preciado y que si bien, en un principio sí fluyeron algunos apoyos y llegó el material, desde hace un año simplemente dejó de llegar el material y no hubo explicación alguna.

“A mí nunca me dieron un recibo con membrete de la Fundación, los recibos que Karla (persona que era enlace) entregaba eran de su puño y letra, con su firma, no estaban personalizados, eran personales, de ella respondiendo por el dinero que se le entregaba” mencionó.

Dijo que las personas afectadas son de escasos recursos y fue por ello que acudieron a este asociación,“al final de cuentas resultó de que salió peor, porque no les dieron el material y no han terminado de hacer la construcción que tenían y tampoco tienen el dinero, eso es lo difícil de la situación”.

Por su parte, la señora Dora Alicia Magdalena Tavares, destacó que personalmente entregó a la Fundación de Jorge Luis Preciado casi 3 mil pesos y hasta ahora no se le ha entregado ni una sola de las 12 láminas que solicitó, “a nosotros no ha venido nadie directamente a decirnos que ya se van a entregar las láminas o el dinero, entonces no sabemos que es lo que va a pasar”.

Resaltó que hasta la fecha, el panista no se ha presentado a otorgar explicación alguna, “queremos que venga a dar la cara y que nos diga exactamente qué va a pasar o qué pasó con ese dinero, quién se quedó con él”.

En su momento, otra de las afectadas, Mirna Elizabeth Ramírez Magdaleno indicó que de los casi 5 mil pesos que entregó a la Fundación Jorge Luis Preciado a cambio de 40 sacos de cemento, no se le ha informado nada.

“No se vale, si uno está confiando es porque realmente lo necesitamos, que queremos ahorrar un poco con esas ayudas y no se vale que luego salgan con que siempre no, que no nos entreguen nada, si no se va a poder que nos regresen nuestro dinero y que no nos engañen” sentenció.

Finalmente, otra de las afectadas Juana María López Rodríguez, indicó que desde el mes de octubre está esperando que se le entreguen las 12 láminas por las que pagó, “yo necesito el dinero, va uno al día aquí, 2 mil 640 no tan fácil saca uno ese dinero, yo le pregunté a la vecina si ya le había llegado su dinero y me dijo que no, y no sé qué vaya a pasar, cuando nos van a entrega ese dinero o las láminas”.

Comentarios

Comentarios