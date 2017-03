Denuncian penalmente a Rafa Mendoza por simulación de actos jurídicos

Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El presidente municipal de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godinez, fue denunciado penalmente por simulación de actos jurídicos por la Secretaria General del Sindicato Libre, Democrático de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Claudia Magdala Zurita.

Al respecto, Magdala Zurita, recordó que esta simulación derivó en la jubilación de la dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Claudia López Ramírez.

Acompañada por el Secretario General de la Federación de Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados, Audelino Flores Jurado, la líder sindical indicó que la denuncia se debe a que “ellos simularon actos en cuestión de demandarse para poder impugnar un tabulador que, obviamente, no le favorecía a la líder”.

Dijo que esta denuncia se encuentra en proceso, se están realizando las investigaciones y recabando la información”.

Al ser cuestionada sobre el laudo emitido por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón (TAE) que ordena su reinstalación, Magdala Zurita dijo que “ya se le notificó al Presidente (municipal de Cuauhtémoc), aunque él diga que no”.

Así mismo indicó que se interpuso un amparo directo en contra del laudo, debido a que el Tribunal (TAE), de manera mañosa el laudo lo emitió solamente de manera parcial, no condenándolo a (pagar) las prestaciones que también tengo derecho”.

El amparo es para que la autoridad superior ordene la modificación del laudo. La dirigente sindical consideró que su reinstalación no será en fechas próximas, “si el Presidente se ha defendido en cuestión que a él no le han notificado y no reconocernos, creo que interpondrán todos los recursos a su alcance para evitar que yo regrese cuando esté todavía él como alcalde”, puntualizó.

Comentarios

Comentarios