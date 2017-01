Denuncian habitantes de Cuauhtémoc que no tienen servicio de agua potable

*Califican como incongruente que alcalde gaste recursos regalando gasolina cuando no ha podido resolver los problemas que tiene la comuna para brindar servicios de calidad a los habitantes.

Oscar Cervantes|COLIMANOTICIAS

Cuauhtémoc, Col.- Habitantes de la zona centro del municipio de Cuauhtémoc denunciaron que desde hace casi diez días no cuentan con el servicio de agua potable.

Sobre el particular, expusieron que esta situación ha complicado su vida cotidiana porque afecta al no tener la suficiente agua para el uso doméstico y aseo personal, ya que apenas este martes empezó a caer, pero es tan poca que no sube a los tinacos.

Ante esta situación, expusieron que ya se quejaron en el Ayuntamiento donde les dieron diferentes versiones como respuesta, una de estas que no había dinero para pagar la energía eléctrica que se utiliza para el bombeo del agua; y otra, que las bombas estaban descompuestas.

Calificaron como una incongruencia que por una parte el alcalde Rafael Mendoza Godínez esté regalando gasolina, cuando esos recursos pueden invertirse en arreglar los problemas que tiene la comuna para brindar servicios de calidad a los habitantes.

Comentarios

Comentarios