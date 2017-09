Deleita Dúo Petrof con su nuevo disco”

*El concierto se realizó en esta semana la Pinacoteca Universitaria.

Redacción|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Dúo Petrof, integrado por Anatoly Zatin y Vlada Vassilieva, profesores de la Universidad de Colima, presentó esta semana en la Pinacoteca Universitaria su nueva producción discográfica: “Dúo Petrof plays ant. Petrof”, en la cual los pianistas de origen ruso plasman su sentir en una labor tan refinada como la música de piano.

En esta presentación estuvieron presentes, como invitados especiales, Fernando Sánchez Cárdenas, coordinador general de Extensión en representación del rector José Eduardo Hernández Nava, así como Carlos Salazar Silva, ex rector universitario.

Al dar la bienvenida, Juan Diego Gaytán Rodríguez, director del Instituto Universitario de Bellas Artes (IUBA), destacó que el Dúo Petrof es uno de los grupos que más ha llenado de orgullo a la UdeC alrededor del mundo, y explicó que su más reciente producción fue grabada en un piano exclusivo de la marca Petrof.

Para introducir al público asistente en el tema, Rogelio Álvarez Meneses, catedrático del IUBA, expresó que el piano ha disfrutado de un lugar relevante entre los instrumentos de teclado gracias a sus capacidades sonoras y expresivas, y que un dúo de piano permite explorar con mayor intensidad la amplia gama de recursos del lenguaje pianístico.

Por lo tanto, aseveró, “el dúo de piano nutre mucho el repertorio original, como los arreglos de obras de otros géneros; es así como la transcripción para dúo de piano se perfila como una obra de refinamiento musical supremo que requiere, además, un profundo conocimiento de las particularidades del conjunto”.

La reciente producción del Dúo Petrof incluye temas como “Sheep may safely graze”, “Bwv 208”, de J. S. Bach; “Variations in C major on”, de Beethoven; “Fantasie in f minor”, de F. Shubert; “Andante & Allegro brillante Op. 92”, de F. Mendelssohn; “Morceaux Op. 11: Barcarolle y Scherzo”, de S. Rachmaninoff y “Laura”, Waltz de T. León.

