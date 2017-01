Delegados federales refrendan su compromiso con los colimenses

Redacción|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- “El Gobierno de la República y el Gobierno de Colima continuaremos fortaleciendo el proyecto estatal en beneficio de las y los colimenses”, así lo dijo el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, al reunirse con delegados federales y representantes del Gobierno de la República en el Estado de Colima, quienes en voz de la subdelegada de Coordinación con Delegaciones Federales de la Secretaría de Gobernación en Colima, refrendaron su compromiso de colaboración con su administración, a fin de trabajar coordinadamente para alcanzar mejores niveles de bienestar para los colimenses.

El gobernador del Estado expresó su respaldo a las medidas difíciles pero necesarias que ha tenido que asumir el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con el propósito de sacar adelante al país.

La reunión con funcionarios federales, celebrada en el Salón de los Gobernadores de Palacio de Gobierno, fue presidida por el mandatario, el secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González; y la subdelegada de Coordinación con Delegaciones Federales de la Secretaría de Gobernación, Norma Gutiérrez Flores, quien mencionó que la instrucción que ha dictado el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a través del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, es atender a través del diálogo y la coordinación con el Gobierno Estatal las demandas que reclaman el desarrollo del estado; por lo que de inmediato se pondrán en ejecución los programas, obras y acciones que se tienen presupuestadas para este año en el estado de Colima.

Dijo que se sabía de antemano que este año representaría grandes desafíos por la dinámica del mercado y la política mundial, pero que a los servidores públicos no los desalientan los retos, por el contrario, los animan a trabajar con más fuerza y valorar lo que en los cuatro primeros años del Presidente Enrique Peña Nieto se ha logrado, como lo es el que se hayan generado más empleos formales, que en el mismo periodo de cualquier gobierno anterior; niveles récord de inversión extranjera; y nuevos y mejores espacios de salud e infraestructura carretera como los que se han construido en Colima como parte de los Compromisos, Obras de Gran Calado y Programas del Gobierno Federal.

No obstante, dijo, no somos ajenos a los reclamos sociales; por el contrario, desde el primer momento, la SEGOB, en coordinación con las instituciones federales y el Gobierno Estatal, nos hemos abocado a transmitir esta preocupación de la sociedad colimense y de su gobierno, respetando en todo momento la libertad de expresión y manteniendo abierto el diálogo, a efecto de que las expresiones de malestar no paralicen la actividad económica de los productores, empresarios, trabajadores y prestadores de servicios, que día a día se esfuerzan por sacar adelante a sus familias, como lo hacemos todos nosotros por nuestro país.

