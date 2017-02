Declaraciones de Trump sobre México no tienen efectos sobre el tipo cambiario: Economista

Oscar Cervantes|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Para el reconocido economista Omar Magaña Ceballos, cualquier declaración del presidente de Estados Unidos Donald Trump sobre la economía mexicana, no tiene ningún efecto sobre el tipo cambiario.

Al respecto, recordó que existe una comisión para revisar el comportamiento del precio de la gasolina y el incremento ajustado al precio internacional del combustible, al tipo cambiario o precio del dólar, al costo de transportación y a la logística en cuanto a la adquisición del combustible.

Consideró que este tema del precio de combustibles sí va a requerir de una supervisión gubernamental para evitar cualquier exceso de los oferentes de los combustibles, y no se presenten situaciones como la reciente en la zona fronteriza del país, en donde la gente prefería pasar a Estados Unidos a poner gasolina o diésel y se habla de una pérdida del consumo de un 40 al 60 por ciento.

“Desde mi opinión sí se requiere de una supervisión mucho más importante, más decidida sobre esto, para evitar que la inflación pudiera salirse de control y esto genere cierto estrés en las economías de las familias”, apuntó.

En ese sentido, expuso que la estabilidad del peso frente al dólar y la preocupación de las autoridades por la inflación, fueron los factores que favoreció al no incremento al precio de los combustibles programado para el pasado 4 de febrero.

El ex presidente del Colegio de Economistas puntualizó que fueron dos factores por lo que no se dio dicho incremento, “uno, es que el tipo cambiario empezó a estabilizarse, veíamos, nosotros como economistas, que el tipo cambiario pudiera irse a 22 pesos con 50 centavos, pero hemos visto una situación que es a la inversa, y esta estabilidad de la moneda mexicana ayudó a que no se diera ese ajuste en los precios”.

El otro factor observado por el economista es que el Banco de México empezará a tener un política más restrictiva, “incluso se estima que en los siguientes días haya una reunión de la comisión de revisión de tasas de interés, pudiera elevarse entre 25 y 50 puntos base la tasa de interés y esto lo que hace es tratar de estabilizar la inflación”.

Omar Magaña dijo que en enero de este año se registró una inflación estimada del 5 por ciento muy por arriba de la meta, situación que preocupó a la autoridad en el sentido de generar una condición adversa para la economía mexicana y lo disciplinan con la devaluación de la moneda nacional.

