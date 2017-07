¿Debes preocuparte por los lunares rojos?

COLIMANOTICIAS

México.- Cuando hablamos de lunares nos atacan las dudas y temores, porque lo relacionamos con señales de cáncer de piel, pero no siempre es así. Los lunares rojos o lunares “nevus rufus”, son una dilatación vascular de pequeños vasos sanguíneos, de ahí su color rojo brillante.

Aunque no se consideran peligrosos, su aparición no es del todo normal, pues representa una ligera inflamación o dilatación. Son de color rojo rubí muy intenso y si diámetro no debe superar uno o dos milímetros; generalmente aparecen en tórax, cuello, espalda, extremidades y pocas veces en el rostro.

Causas de los lunares rojos

Signos de la edad

Exposición prolongada al sol

Alteraciones en la función del hígado

Pueden aparecer durante el embarazo

Exceso de toxinas en el organismo

Mala alimentación

Herencia familiar

Desequilibrios hormonales

Alteración en vasos sanguíneos

Tratamientos

El doctor Salomon Jakubowicz, Médico Investigador en Endocrinología, recomienda que si tienes muchos lunares rojos, realices un diagnóstico de resistencia a la insulina. Ya que hay personas que al someterse a dietas rigurosas puede presentar problemas con la testosterona baja o las mujeres con hipotiroidismo.

Esto se determina mediante exámenes de sangre y los resultados pueden indicar si es la razón por la cual te están saliendo más lunares rojos.

¿Son peligrosos?

El tema con los lunares es que debemos estar atentos a los cambios que puedan aparecer, en su textura, color, tamaño, o si hay dolor; pues será momento de consultar con el especialista para recibir un tratamiento adecuado o eliminarlos.

La única causa por la que deberías preocuparte, es si aparecen varios lunares rojos en tu espalda de forma súbita y que sean asimétricos. Podrían ser indicador de algún problema de salud.

A pesar, de que la aparición de este tipo de lunares puede ser causa de preocupación, si solo se presenta el punto o relieve rojo, no hay de qué preocuparse.

Fuente: Salud180

Comentarios

Comentarios