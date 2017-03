¿Cuál es el arsenal militar de Donald Trump?

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz

A todos nos ha quedado en claro que Donald Trump no está bien de sus facultades mentales. Y todos sabemos que en su alcoba tiene un maletín nuclear, mismo que basta con apretar un botón rojo para iniciar la hecatombe mundial. Me puse a investigar sobre cuál es el arsenal militar del país más poderoso del mundo.

Se sabe que los Estados Unidos posee tres tipos de armas de destrucción masiva: armas nucleares, armas químicas y armas biológicas. Es el único país que ha usado armas nucleares en combate. También utilizó armas químicas en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra de Vietnam y en la Guerra de Irak. Había desarrollado en secreto la forma más antigua de la bomba atómica durante la década de 1940 bajo el título “Proyecto Manhattan”. Los Estados Unidos fue pionero tanto en el desarrollo de la bomba de fisión nuclear, así como la de hidrógeno (fusión nuclear). Fue la primera potencia nuclear y es el único país en el mundo durante varios años por delante de la Unión Soviética.

Las armas nucleares han sido desplegadas dos veces en tiempos de guerra: dos armas nucleares fueron utilizados por los Estados Unidos contra Japón en la Segunda Guerra Mundial en los Bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki. En total, los dos atentados con bombas mató a unos 200 mil ciudadanos japoneses y lesiono a otros 130 mil.

Los Estados Unidos llevaron a cabo un extenso programa de ensayos nucleares. Mil 054 pruebas entre 1945 y 1992. El número exacto de artefactos nucleares detonadas no está claro por algunos ensayos relacionados con múltiples dispositivos, que unos pocos no llegaron a explotar o no fueron diseñados para crear una explosión nuclear. La última prueba nuclear de los Estados Unidos fue el 23 de septiembre de 1992, los Estados Unidos ha firmado pero no ratificado el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares.

Misiles balísticos lanzados desde submarinos nucleares basados en mar, o SLBM, y Armas nucleares basadas en aire del heavy bomber group de la Fuerza Aérea.

Los Estados Unidos es uno de los cinco “Estados con armas nucleares” en el marco del Tratado de No Proliferación Nuclear, que los Estados Unidos ratificó en 1968. El 13 de octubre de 1999, el Senado de ese país rechazó la ratificación del Tratado de Prohibición Completa, después de haber ratificado el Tratado de prohibición parcial de los ensayos en 1963. El país que gobierna Donald Trump no tiene, sin embargo, pruebas de armas nucleares desde 1992, aunque se ha probado muchos componentes no nucleares y ha desarrollado poderosas supercomputadoras en un intento de duplicar los conocimientos obtenidos de los ensayos sin las pruebas se realicen en sí mismas.

En la década de 1990, los Estados Unidos dejaron de desarrollar nuevas armas nucleares y, en cambio dedica la mayor parte de sus esfuerzos nucleares en la administración de existencias (programa Stockpile stewardship), mantenimiento y desmantelamiento de su arsenal ahora en envejecimiento. La administración de George W. Bush decidió en 2003 dedicarse a la investigación hacia una nueva generación de pequeñas armas nucleares, especialmente “los penetradores de la tierra”. El presupuesto aprobado por el Congreso de los Estados Unidos en 2004 eliminó la financiación de parte de esta investigación, incluyendo los “penetradores de bunker o armas penetradores de tierra”.

El número exacto de las armas nucleares que poseen los Estados Unidos es difícil de determinar. Tratados y organizaciones tienen diferentes criterios para la presentación de informes en armas nucleares, especialmente las mantenidas en reserva, y aquellas desmantelándose o reconstruyéndose:

A partir de 1999, los Estados Unidos se dice que tiene 12 mil armas nucleares de todo tipo almacenadas. En su Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START) una declaración para el año 2003, los EE.UU. tienen listas listo cinco mil 968 ojivas desplegadas según lo definido por las normas de START.

Para 2007, el Boletín de Científicos Atómicos lista a los EE.UU., con alrededor de cinco mil5.400 cabezas nucleares en total: alrededor de tres mil.575 ojivas estratégicas y 500 no estratégicas, y sobre mil 260 ojivas adicionales contenidas en el arsenal inactivo. Otras cabezas están en algún paso del proceso de desmantelar.

El número exacto al 30 de septiembre de 2009, fue de 5.113 cabezas nucleares, según una hoja informativa publicada el 3 de mayo de 2010.8.

En 2010, el Pentágono reveló que el tamaño actual de su arsenal nuclear es un total de 5.113 cabezas nucleares desplegadas operacionalmente, en reserva activa y en depósitos inactivos. La cifra no incluye las aproximadamente 4.600 cabezas nucleares que se han jubilado y programadas para el desmantelamiento. El número de ojivas estratégicas desplegadas operacionalmente se sitúa en 1,968.

Como usted observa amable lector, este arsenal nuclear en las manos de Donald Trump sin duda que nos quita el sueño a todos los habitantes de este planeta. La inestabilidad emocional del presidente de los Estados Unidos sin duda que representa, el día de hoy, una seria preocupación para el mundo.

LOS REMOS DE LA PANGA

REMAZO: Quien es el defenestrado ex alcalde de un lugar de un gran país, en donde es recordado por una anécdota muy peculiar en donde una mujer valerosa de condición humilde dijo en una de sus campañas… ¡En efecto, éste señor que ustedes ven aquí es un ratero, robo pa tí y robó pa mí, robó pal pueblo! Y es verdad si robó, lo malo es que robó más para él que para el pueblo. Se dice que se cuentan por decenas las personas a quienes defraudó y lo esperan con ansias en las boletas electorales del 2018. Yo también lo estoy esperando.

