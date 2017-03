Consumo de Ayahuasca y Medicina del Sapito puede traer consecuencias de salud

Edgardo Zamora|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El consumo de Ayahuasca puede ocasionar consecuencias en quienes la consumen si no se conoce el estado de salud previo de la gente que puede estar en conocimiento o interacción a la sustancia; así lo dio a conocer el comisionado Estatal contra las Adicciones, Martín Rizo Puente.

Esto a raíz que por redes sociales se convocó en un domicilio de la capital de Colima a realizar una ceremonia con brebajes psicodélicos de Ayahuasca y la llamada Medicina del Sapito.

Rizo Puente recomendó evitar el consumo de sustancias en las cuales no hay valoración o que tenga una etiqueta de dosificaciones de acuerdo a peso, talla y condición de salud de la población.

“(El consumo) no es para la población en general, sino para ciertos grupos que tienen conocimiento y manejo de esas sustancias, ya que pueden provocar intoxicación o alteración en estado de percepción psicótico o neurótico”.

El comisionado Estatal contra las Adicciones advirtió que no es benéfico ponerse en manos de personas desconocidas, pero sí buscar ayuda médica profesional quienes refieren alguna alternativa terapéutica.

Y es que aseguró que el consumo de las bebidas alucinógenas es realizada desde el punto de vista médico empírico, que pueden traer consecuencias en la salud.

“Puesto que no tienen experiencia los que irán a experimentar este tratamiento o abordaje desde el punto de vista natural, pero que sí tiene efectos químicos de cambios estructurales y químicos en el cerebro”.

Además expresó que a nivel regional no ha habido intoxicaciones ni seguimiento por las autoridades en torno al consumo, ya que éste se da más en Centro y Sudamérica.

“En México, Estados Unidos y Centroamérica no hay recomendaciones al momento porque se hacen en grupos cerrados, no está normada al momento porque la gente lo utiliza de manera no formal, entonces algunos de los chamanes de las Amazonas dicen que es un verdadero espíritu, que la Ayahuasca que contiene los alcaloides del imao y es saludable desde el punto de vista de quienes lo manejan”.

A quienes tienen curiosidad o deseo por conocer los brebajes psicodélicos de la Ayahuasca y Medicina del Sapito, sugirió las recomendaciones generales a tomar en cuenta, como es el conocer su estado de salud, de nutrición, e información de efectos que pueden producirle en su cerebro y cuerpo; así como alteraciones que probablemente no conozcan en su estado de salud mental después de una experiencia de este tipo.

