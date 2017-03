Consumir pescado trae beneficios a la salud

*Al horno, asado, en caldo o a la parrilla contiene mejor sus propiedades nutricionales, señala la Secretaría de Salud

Redacción|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La carne de pescado es la más recomendada en su consumo porque otorga beneficios a la salud, ya que contiene una buena fuente de ácidos grasos insaturados como el omega 3 y 6, lo que ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares y algunos trastornos como la obesidad, informa la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado.

Ante el inicio de la Cuaresma, en la que se incrementa el consumo de productos de mar, la dependencia señala que el pescado se considera básico en una alimentación saludable, siendo especialmente importante en embarazadas, lactantes y durante periodos de crecimiento, como en la edad infantil.

No obstante, se sugiere una preparación más saludable de este producto, ya sea al horno, asado, en caldo o a la parrilla, evitando prepararlo frito, empanizado, capeado o con salsas saladas, toda vez que puede tener alto contenido de grasas.

Indicó que este producto es una buena fuente de minerales como el fósforo, potasio, sodio, calcio, cobalto, magnesio, hierro, yodo y flúor; además contiene proteínas y las vitaminas B1, B2, B3, B12, A, D, E, de ahí que se recomienda consumirlo de dos a tres veces por semana.

No obstante, se recomienda a la población que al momento de comprar el pescado se identifiquen tres características: que las agallas sean rosas o rosas-rojizas y el ojo del pescado sea muy cristalino; que el olor sea propio del producto y no a amoníaco, porque esto indica que está en descomposición y que la textura sea fresca, no viscosa, porque indica que no lleva demasiado tiempo en estado de refrigeración o congelación.

Comentarios

Comentarios