Constructores ajustan plantilla laboral ante crisis económica

*Se dicen preparados para afrontar alguna contingencia provocada por las lluvias, expone presidente de CMIC.

Oscar Cervantes|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Ante la crisis económica que se registra en la entidad, la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción ha optado por recortar su plantilla laboral en las empresas, sin que hasta el momento se registren cierres.

Entrevistado al respecto, el presidente de CMIC, Jorge Morales, comentó que esperan que el segundo semestre del año sea mejor que el primero, ya que a principios de año no hay programas financieros; no obstante destacó que a pesar de los recortes presupuestales a nivel nacional, en Colima no afectará.

Indicó que la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano anunció que habrá un incremento en la obra pública entre el 10 o 15% comparativamente con el año pasado, por lo que aseguró que en el gremio que preside se mantienen en mejora continua con el fin de prepararse ante los próximos retos.

Explicó que actualmente tienen 190 afiliados en distintos municipios donde se coordinan con las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno y el sector académico, para mejorar el entorno urbano de las ciudades.

“Hay una coordinación de proyectos que está vigente en materia de calles, drenaje, puentes y de otro tipo”, aseveró.

El líder empresarial comentó que ante las afectaciones que se podrían registrar por la temporada de lluvia, están preparados a través de un protocolo de atención vigente desde hace siete años, donde hay convicción de los constructores.

Sobre los atracos de las empresas, hizo saber que sí se han registrado y consideró que es importante mantenerse en coordinación con las autoridades, además de incrementar la inversión en materia de seguridad.

Jorge Morales comentó que les han robado desde envíos de nómina y procesos de pago, principalmente.

Comentarios

Comentarios