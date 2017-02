Consideran excesiva reforma que penaliza hasta con 4 años a quien difunda información falsa sobre inseguridad

Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humano No Gubernamental, Efraín Naranjo, y el representante de la Federación de Asociación de Periodistas Mexicanos (Feparmex), Juan Ramón Negrete, coincidieron en que la reforma que penaliza hasta con 4 años de prisión a quien difunda noticias falsas de balaceras “es un exceso”.

El pasado miércoles, por unanimidad, los diputados aprobaron diversas reformas al código penal, entre ellas una al artículo 266 Bis que establece en su apartado II la pena de prisión y hasta 22 mil pesos de multa a “Quién con intención de perturbar el orden público, dé a conocer falsamente, por cualquier medio de comunicación, ataques con armas de fuego y sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producido”.

Naranjo Cortés señaló que es un exceso pues “en las redes sociales, hay mucha información que no va a ser cierta y se cometerán muchos delitos de manera ignorante (…) sería un exceso de aplicación de normas penales, no serían las más adecuadas y no se diga para los periodistas”, dijo.

Lamentó que no hubiera difusión de la propuesta antes de ser aprobada. “Yo no me había dado cuenta de la creación de este tipo penal, y me considero una persona informada, leo periódicos, algunos impresos, y en el tema no me había dado cuenta, obvio porque no hubo difusión, supongo que no se dio, ellos están decidiendo, sin consultar a nadie, debió haber espacios para discutir esta iniciativa. Es una práctica legislativa mañosa como lo viene haciendo la cámara de diputados, no nos representa a nadie”.

Agregó que se pueden promover acciones jurídicas para echar abajo la reforma por asociaciones de comunicadores o incluso instituciones como la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Por su parte, Juan Ramón Negrete Jiménez, representante estatal de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Feparmex) aseveró que la reforma tiene indicios de censura previa para los comunicadores.

Sostuvo que, aunque es obligación de los comunicadores verificar la información, en caso de la inseguridad muchas veces se difunden informaciones como por ejemplo en aplicaciones como “whatsapp” que pudieran ser consideradas como delito.

“Lo anterior viola de manera cobarde la libre de expresión pues busca generar temor entre los periodistas y ciudadanos a fin de que no difundan información que genere temor e incertidumbre entre los colimenses”, dijo.

