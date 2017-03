Conoce los carnavales más famosos del mundo

COLIMANOTICIAS

México.- Antes del inicio de la cuaresma cristiana, que comienza a su vez con el Miércoles de Ceniza, (entre febrero y marzo según el año), tiene lugar inmediatamente la celebración del carnaval.

El carnaval combina algunos elementos como disfraces, desfiles, y fiestas en la calle. Por extensión se llaman así algunas fiestas similares en cualquier época del año. A pesar de las grandes diferencias que su celebración presenta en el mundo, su característica común es la de ser un período de permisividad y cierto descontrol. En sus inicios, probablemente con un cierto sentido del pudor propio de la religión, el Carnaval era un desfile en que los participantes vestían disfraces y usaban máscaras. Sin embargo, la costumbre fue transformando la celebración hasta su forma actual.

De acuerdo con información publicada en el portal de Internet http://culturizando.com, el origen de su celebración parece probable de las fiestas paganas, como las que se realizaban en honor a Baco, el dios del vino, las saturnales y las lupercales romanas, o las que se realizaban en honor del toro Apis en Egipto. Según algunos historiadores, los orígenes de esta festividad se remontan a las antiguas Sumeria y Egipto, hace más de 5000 años, con celebraciones muy parecidas en la época del Imperio romano, desde donde se expandió la costumbre por Europa, siendo llevado a América por los navegantes españoles y portugueses a partir del siglo XV. No obstante, la fiesta del carnaval tal y como la conocemos hoy en día solo comenzó a existir con total seguridad a partir de siglo VII, fecha en la cual se tienen pruebas escritas de su existencia.

El carnaval, aunque es necesario enfatizar que la Iglesia no lo admite como celebración de tono religioso, está asociado con los países de tradición católica, y en menor medida con los cristianos ortodoxos orientales; las culturas protestantes tienen tradiciones modificadas, como el carnaval danés.

Una vez al año, y sin que sirva de precedente, o quizá sí, desfiles, fiestas y disfraces embriagan las ciudades más carnavaleras del mundo, algunas con tantas tradiciones que nos ha parecido interesante enumerarlas a continuación. Por si tenéis la fortuna de acudir a alguna de ellas en fechas tan señaladas y gozar por todo lo alto.

10 de los carnavales más famosos del mundo

Río de Janeiro (Brasil)

El carnaval por excelencia. El de la samba, la caipirinha y los excesos. Uno de los más internacionales, sino el que más. Simplemente espectacular.

Venecia (Italia)

El Carnaval de Venecia no tiene nada que ver con el anterior y con casi ninguno del mundo. Tranquilo y elegante, quienes participan en él visten con máscaras y trajes de época del siglo XVII.

Nueva Orleans (EEUU)

Al Carnaval de Nueva Orleans se le conoce como el Mardi Gras o Fat Tuesday. Es famoso su desfile final y fue instaurado en 1827 por un grupo de estudiantes a imitación de otras celebraciones vividas en París.

Barranquilla (Colombia)

Es el segundo carnaval más grande del mundo tras el de Río y su interés folclórico y cultural está fuera de toda duda. Entre otros reconocimientos cuenta con el de ‘Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad’ de la Unesco.

Niza (Francia)

La Costa Azul también se engalana para disfrutar del Carnaval. La animación en los barrios es constante mientras dura. Si acudes, aprovecha para degustar la excelente gastronomía de la zona.

Oruro (Bolivia)

Histórico, religioso, intercultural y muy creativo. Quizá no sea el más conocido, pero no será porque no lo merece. Sin duda, una atracción turística del máximo nivel.

Santa Cruz de Tenerife (España)

El de Santa Cruz de Tenerife es, junto al de Cádiz, el Carnaval más popular de cuantos se celebran en España. Podríamos definirlo como alegre, multitudinario, acogedor y tremendamente vistoso y divertido.

Colonia (Alemania)

También llamado “la quinta estación del año”, es uno de los eventos culturales más importantes de Alemania. Son especialmente populares las cabalgatas del lunes de carnaval (Rosenmontag).

Veracruz (México)

Dicen de él que es el carnaval más alegre del mundo y no nos extraña teniendo en cuenta que la fiesta se inicia con la “quema del mal humor”.

Nothing Hill (Inglaterra)

El barrio londinense de Nothing Hill es famoso por sus carnavales, estrenados en los años 60 del pasado siglo XX y extraordinario homenaje a la cultura caribeña.

