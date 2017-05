Congreso advierte escrupulosa vigilancia en entrega de concesiones

*Se evitará que se entreguen a compadres, amigos y funcionarios de gobierno, señala el diputado Javier Ceballos.

Oscar Cervantes|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Con el fin de vigilar que las 200 concesiones de taxi que se entregarán en próximas fechas no sean para políticos o funcionarios de gobierno, la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Movilidad en el Congreso del Estado advirtió una escrupulosa vigilancia.

Así lo adelantó el diputado local independiente, Javier Ceballos Galindo, tras exponer que están convencidos que este proceso debe ser transparente como se anunció a la sociedad.

Por tal motivo, insistió que desde el Congreso local se estará revisando a quién se le están entregando concesiones.

El legislador detalló que se revisará el proceso y también los beneficiarios para que se contemplen trabajadores del volante que han cumplido más de 25 años de servicio.

“Hay mucha gente que se ha acercado con nosotros, tenemos más de 20 o 30 expedientes que ya los enviamos a la secretaria de Movilidad”, apuntó.

Comentó que no permitirán que entre los beneficiados se incluya al compadre, el amigo, el tío o el pariente, no obstante sostuvo que estas prácticas no deben presentarse en esta nueva administración del Ejecutivo.

Javier Ceballos destacó que hay casos de personas que tienen hasta 30 años de trabajo, por lo que reiteró que las concesiones deben quedar en verdaderos trabajadores del volante.

Finalmente, dijo confiar que no se entregarán a políticos las concesiones. “Esta práctica se debe de terminar, y debemos de decirle a la ciudadanía que estamos trabajando”.

Comentarios

Comentarios