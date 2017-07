¿Confundidos o…?

“Desde la Curul 26”

Por Juan Ramón Negrete Jiménez

La decisión adoptada por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de revocar la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de la sesión extraordinaria del pasado 11 de abril, donde se había confirmado la decisión de declarar ganador a Enrique Michel Ruiz, parece que está causando más dolores de cabeza de los que esperaban los azules.

La manera en que resolvió la Sala Regional Toluca el martes 4 de julio el Juicio Para la Protección de los Derechos Político-Electorales Ciudadanos número JDCE 29/2017, cimbró a la cúpula panista en el estado que no supo cómo reaccionar, y tuvieron que transcurrir prácticamente 24 horas, para que por fin acertaran a enviar un boletín de prensa hasta las primeras horas de la tarde del día siguiente, el 5 de julio.

De hecho la aspirante que impugnó la resolución del Tribunal Electoral del Estado, la diputada Julia Licet Jiménez Angulo, le ganó al comité estatal también el manejo de redes, pues antes de que se emitiera el boletín del comité directivo estatal del PAN, la aspirante a convertirse en la “jefa” de los panistas del estado, dirigió un mensaje a través de la red social de Facebook, (https://www.facebook.com/search/top/?q=julia%20jim%C3%A9nez) a sus seguidores donde posteó que “el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Regional con sede en Toluca nos dio la razón, por mayoría revocó la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Colima que favorecía al otro candidato (Enrique Michel)”.

“Lo que demuestra que sí hubo anomalías en la elección, por lo tanto el recuento de votos para nombrar un nuevo ganador”, dice la legisladora.

Julia Jiménez expresa su reconocimiento a los magistrados de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y reitera su confianza en el máximo organismo jurisdiccional en el estado, “deposito mi confianza en el Tribunal Electoral del Estado de Colima. Sé que una vez que se abran los paquetes electorales no quedará ninguna duda de que ganamos la elección”.

En el mensaje con video que subió a su muro de Facebook la aspirante a la dirigencia estatal del PAN afirma que “segura estoy que no habrá trampa alguna que impida nuestro triunfo. Estaremos muy atentos de lo que viene y no claudicaremos en la firme intención de hacer valer el voto de la militancia que sin duda nos favoreció el pasado 18 de diciembre”.

Fue hasta entonces, que los que despachan desde el Edificio Azul, por la Avenida de La Paz, reaccionaron y ordenaron enviar el boletín de prensa donde en declaraciones del presidente estatal Enrique Michel Ruiz, quiere mostrar confianza en que el resultado no cambiará, pues indicó que:

“No me cabe la menor duda, que una vez que se abra la urna de la casilla de Coquimatlán y se realice el recuento de los votos, se ratificará el triunfo del día 18 de diciembre de 2016, y se dará certidumbre y tranquilidad, también al equipo de Julia Jiménez”.

En entrevista con quien esto escribe el presidente del comité directivo estatal del PAN en Colima, dijo estar enterado de que su partido ya había sido notificado directamente en la ciudad de Toluca, de la resolución dictada en la sesión de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Se me hace que alguien no le ha dicho a Michel que puede variar el resultado

Yo creo que alguien no le ha dicho al ingeniero Michel, que de encontrarse los elementos en las boletas de votación que se encuentran contenidas en la urna del centro de votación de Coquimatlán, el resultado podría variar y en determinado momento declarar triunfadora a la candidata Julia Licet Jiménez.

Han enviado al menos dos boletines de prensa, para tratar de vender la idea de que el resultado, sea cual fuere lo que encuentren los magistrados del Tribunal Electoral del Estado, no cambiará la decisión adoptada por la Comisión Jurisdiccional del comité ejecutivo nacional y que el mandamás seguirá siendo Enrique Michel.

Todavía en un comunicado emitido este domingo, el comité estatal del blanquiazul culpa al diputado Riult Rivera, de tratar de confundir e insisten en que “…no hay irregularidad ni pruebas determinantes que acrediten una causal de nulidad del centro de votación de Coquimatlán…”

Insisten en que la elección es legal, claro, mientras no se demuestre lo contrario y por eso está impugnada, respecto a lo que señala el comunicado en el sentido de que “…la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cabe reiterarlo, no revocó la elección, como se ha dado a conocer en diferentes medios, los Magistrados que hacen el engrose de la sentencia reconocen que no hay irregularidad ni pruebas determinantes que acrediten una causal de nulidad del centro de votación de Coquimatlán, pero ordenan una diligencia de apertura del paquete electoral a fin de que el Tribunal Electoral del Estado de Colima realice un nuevo recuento de la segunda vuelta de la votación en dicho Municipio”.

O sea el comité estatal a todas luces trata de confundir a su militancia, diciéndole que si la Sala Regional no anuló la casilla de Coquimatlán, ya todo está bien, cuando no es así.

¿Qué va a pasar este martes o a más tardar el miércoles cuando el Tribunal Electoral del Estado, vaya a abrir la casilla?

Lo primera será revisar el acta de la segunda vuelta; posteriormente tendrá que verificar el número de boletas y cuantos son para cada aspirante, esto es cuantos votos son para Enrique Michel y cuántos para Julia Jiménez.

Pero lo interesante será que los magistrados del Tribunal Electoral verificarán los votos que se anularon en esa casilla, y que se cree que en su muy amplia mayoría estaban a favor de Julia Jiménez, hasta que “manotas” se apareció por el centro de votación.

A una amplia mayoría de panistas, sobre todo los que apoyan a Julia, –y hasta a Michelistas o Preciadistas–, “algo sucedió”, y eso me lo confesó uno de los seguidores de Jorge Luis, la misma madrugada del día siguiente de la elección, cuando me confió que hasta cuando llegaron las cosas al centro de votación de Coquimatlán, Julia le había incrementado la ventaja sobre Michel, que había logrado en la primera vuelta.

Y hasta me dijo “pinche Orlando (refiriéndose al alcalde de Coquimatlán), la supo hacer, se la sacó de la manga…”

Según las cifras oficiales del PAN, la primera vuelta la ganó Julia Jiménez al lograr mil 534 votos, contra mil 521, que obtuvo Enrique Michel en la primera ronda.

En la segunda ronda, de acuerdo a las cifras oficiales del Partido Acción Nacional, ganó Enrique Michel con mil 431 votos, contra mil 379 sufragios de la diputada Julia Licet Jiménez, esto es una diferencia de 52 votos.

Sin embargo dicen los propios panista que mientras en la primera ronda apenas hubo SIETE votos nulos; en la segunda vuelta se anularon 293 sufragios.

Si analiza las cifras, Michel Ruiz, obtuvo menos votos en la segunda vuelta, que en la primera, pues de mil 521 votos que había alcanzado originalmente, en la segunda solo logró un mil 431 sufragios, es decir 90 militantes le quitaron su respaldo, por eso los mismos seguidores de Jorge Luis Preciado, que conocieron las cifras, señalaron que Julia Jiménez había incrementado su ventaja en la segunda vuelta, hasta que llegaron a Coquimatlán.

Julia Jiménez por su parte en la primera vuelta ganó con un mil 534 votos sin embargo en la segunda vuelta solamente le acreditaron un mil 379 sufragios, esto es 155 votos menos que en la primera ronda, sin embargo hay que decir que la mayor parte de esos sufragios, fue porque se los anularon en Coquimatlán, y es lo que se va a revisar.

No van a aceptar el resultado…

Conociendo a los que mandan al interior del PAN, desde este momento le puedo anticipar que sea cual fuere el resultado que finalmente consigne el Tribunal Electoral del Estado, ya sea favorable a Enrique Michel o a Julia Jiménez Angulo, la cosa no dejará a nadie satisfecho, por eso el comité estatal está empecinado en vender la idea de que no modificarán el resultado.

La dirigencia estatal del PAN jura y perjura que el paquete de Coquimatlán, el cierre, “…se hizo conforme a la normatividad interna del Partido acorde a los principios electorales. Terminada la elección, se dio el resguardo debido, por la Comisión Estatal Organizadora, instancia nombrada para el efecto, acreditada por la Comisión Permanente Nacional y en presencia de los representantes de los candidatos, que atestiguaron el envío en tiempo y forma al Comité Ejecutivo Nacional (CEN), el día 21 de diciembre, conforme lo establece la Convocatoria…”

Y arremeten en contra del diputado Riult Rivera, quien fuera representante de la contendiente Julia Jiménez, aduciendo que “…las declaraciones que ha venido haciendo en el sentido de que no tienen ningún sustento y podrían confundir a la militancia y sociedad en general. El paquete fue cerrado, resguardado y enviado en los términos marcados por la ley y él mismo propuso y aceptó la cadena de custodia de los paquetes electorales.”

Todo porque les ha venido diciendo que del nuevo recuento surgirá al ganador de la elección.

Pero lo más jocoso es cuando el comité estatal señala que “…la decisión tomada por los magistrados de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dijo que viene en el sentido de reformular la sentencia emitida en su momento por el Tribunal Electoral del Estado (TEE), “pero es para mejor proveer, en ningún momento hablaron de revocar el triunfo”, dijo el presidente estatal del Partido Acción Nacional.”

Conozco al ingeniero Michel desde hace ya varios ayeres y sé que no tiene un pelo de tonto, por eso mismo creo que quien está tratando de confundir a los panistas es él o la gente que lo rodea, porque solamente en su imaginación cabe el hecho de que los magistrados de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, están ordenando la apertura de la casilla solo “para mejor proveer”, pero no se cambiará la determinación aun cuando haya los elementos para hacerlo.

El resolutivo aprobado por dos de los tres magistrados que hacen pleno en la Sala Regional, fue en el sentido de que “el JDCE 29/2017, conforme al criterio de la mayoría, se resuelve: Único.- Se revoca en lo que fue materia de impugnación la sentencia del 11 de abril de 2017, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Colima, dentro de los autos del Juicio Para la Defensa Ciudadana Electoral número JDCE-03/2017 y sus acumulados JDCE-05/2017 y JDCE-06/2017, para los efectos precisados en la última parte de esta sentencia”.

En fin no falta mucho para saber cómo concluirá el asunto, lo que sí le puedo adelantar es que el grupo que desde hace ya varios años está manejando el blanquiazul, como si fueran los dueños de la franquicia, no van a entregar la plaza tan fácilmente.

Eso mismo ocurrió hace tres o cuatro años, en la elección entre el hoy ex alcalde de Coquimatlán Salvador Fuentes Pedroza y el hoy ex regidor del Ayuntamiento de Colima, Pedro Peralta Rivas, estos personajes se enfrascaron en serio en una pelea sin cuartel y quien ganó fue Jorge Luis Preciado, que supo moverse en el comité ejecutivo nacional para imponer a Jesús Fuentes Martínez y los resultados todos los conocen.

Esta vez si las cosas se vuelven a poner color de hormiga, desde este momento vaya pensando quién le gustará como presidente o presidenta designada en el PAN estatal, porque no van a dejar llegar a Julia Jiménez y preferirán sacrificar a Enrique Michel y meter un tercero o una tercera en discordia, antes de aceptar que les ganaron en las urnas… al tiempo.

Para cerrar….

**Esta semana habrá mucho movimiento en el Congreso del Estado, primero este martes deberá realizarse la reunión de trabajo, no comparecencia, del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y los diputados de la Quincuagésimo Octava Legislatura, para conocer de voz del mandatario estatal qué acciones se vienen llevando a cabo en materia de prevención del delito en el estado, así como también conocer cuál es la estrategia que ha adoptado el estado, para abatir los índices de inseguridad en el estado.

La reunión dicen que será abierta y será a las 12:00 horas en la Sala de Juntas “General Francisco J. Múgica”, del Congreso del Estado. La reunión la dirigirá el diputado Octavio Tintos Trujillo, presidente de la Comisión de Seguridad Pública… ya le platicaré como se pondrá el asunto.

Diputados viajeros…

**Por cierto déjeme decirle que de entrada a la reunión de trabajo con el gobernador, no asistirán al menos tres diputados, el panista Crispín Guerra Cárdenas; el petista, Joel Padilla Peña; y el priísta, Santiago Chávez Chávez…. ¿quiere saber la causa?

Bueno pues resulta que “…por su contribución en el desarrollo de Iberoamérica (como los) mejores servidores públicos”, se hicieron acreedores al premio Internacional Pablo de Tarso 2017, mismo que entrega un organismo denominado “Instituto Mejores Gobernantes A. C.”, a los mejores servidores públicos de Iberoamérica, de manera coordinada con de manera coordinada con el Centro Internacional de Gobierno de la Universidad “Camilo José Cela” de Madrid, y la Asociación de Municipios de México (AMMAC).

Debo decirle que para recibir este galardón habían sido enlistados DOCE de los 25 diputados que integran esta Legislatura, pero al final solo los tres antes señalados, decidieron viajar al viejo continente, y será hasta el jueves o viernes cuando ya estén de regreso a nuestra entidad, portando cada cual la estatuilla “Pablo de Tarso 2017”.

Otros que viajaron a Madrid, España a recibir el premio, está la alcaldesa de Lerdo, Durango. María Luisa González Achem.

No sé, si será el mismo, pero de acuerdo a la enciclopedia Wikipedia y a la Enciclopedia Biográfica en Línea “Biografías y Vidas”, Pablo de Tarso, es conocido como “San Pablo de Tarso.- (Saulo de Tarso, también llamado San Pablo Apóstol; Tarso, Cilicia, h. 4/15 – Roma?, h. 64/68) Apóstol del cristianismo. Tras haber destacado como furibundo fustigador de la secta cristiana en su juventud, una milagrosa aparición de Jesús convirtió a San Pablo en el más ardiente propagandista del cristianismo, que extendió con sus predicaciones más allá del pueblo judío, entre los gentiles: viajó como misionero por Grecia, Asia Menor, Siria y Palestina y escribió misivas (las Epístolas) a diversos pueblos del entorno mediterráneo.”

Insisto no sé si será el mismo personaje, pero la estatuilla que les dieron, si es parecida al de una persona con hábitos. Ya les preguntaré a los diputados

** En otro asunto déjeme comentarle que desde este lunes se estarán realizando reuniones de trabajo de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para tratar de lograr los consensos entre las distintas fracciones para tratar de llegar a acuerdos que permitan sacar a la voz de ya la Ley Anticorrupción del Estado de Colima.

El plazo para que entre en vigor es el 19 de este mes y es tiempo que no hay consensos para presentar un dictamen.

Le comento que en el Congreso hay al menos otras tres iniciativas al respecto, al menos dos de ellas presentadas por diputados del Partido Acción Nacional, si la memoria no me engaña, la presentaron la diputada Martha Leticia Sosa Govea y el diputado Riult Rivera Gutiérrez… otra vez les llegan las urgencias de sacar una ley de tal envergadura al cuarto para las doce.

La idea es presentarla en el pleno en la sesión del próximo jueves convocada a partir de las 12:00 horas, ya “Desde la Curul 26”, le daré a conocer como se pone el asunto.

**Finalmente para concluir me permito informarle que esta semana estuvo cargada de hechos luctuosos muy lamentables, primero el pasado martes se nos adelantó en el viaje sin retorno el maestro Salvador Olvera Cruz, periodista, académico, profesor normalista, escritor, cronista, y lo principal, mejor amigo, por lo que por este conducto envió mis sinceras condolencias a sus hijos, esposa y demás familiares.

Asimismo el pasado viernes falleció el licenciado Héctor Silva Ochoa, toda una institución dentro del CBTIS 157, y que lamentablemente por grillas internas, no se permitió rendirle homenaje en la institución a la que se entregó en cuerpo y alma; él fue hermano del licenciado Jorge Humberto Silva Ochoa… Descanse en paz.

Y este domingo, según me confiaron algunos amigos, dejó de existir el maestro Jesús Amezcua Pizano, profesor colimense de los buenos. Como profesor luchó por tratar de democratizar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE VI), por lo que tuvo fuertes confrontaciones con aquellos líderes como José Arellano Barragán, Aureliano Hernández Alonso y José María Valencia, entre otros.

Los tres que se nos adelantaron en el viaje, sin duda, grandes hombres que aportaron al estado, su granito de arena, cada uno desde su trinchera… A sus familiares y amigos les hago llegar un fuerte abrazo, deseando que en la solidaridad fraterna, encuentren el bálsamo que mitigue su pena. Descansen en paz.

Comentarios

Comentarios