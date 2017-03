Confía Pedro Peralta que los tribunales darán triunfo a Julia Jiménez en el PAN

Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Para el exdiputado federal panista, Pedro Peralta Rivas, los tribunales electorales revocarán la resolución del Comité Ejecutivo Nacional del PAN a favor de Enrique Michel en la elección de la dirigencia estatal de ese partido y darán el triunfo a Julia Jiménez.

En entrevista, Peralta Rivas, quien se encuentra en proceso de expulsión de su partido, manifestó que Jorge Luis Preciado incurrió en diversas irregularidades del proceso electivo el pasado diciembre de 2016.

“Cuando Jorge (Preciado) vio que estaba perdido, literalmente dio la instrucción al presidente de casilla de Coquimatlán de que anularan la casilla en la segunda vuelta, se ganó la primera vuelta con veinte votos, y en la segunda vuelta dan una orden así de burda (…) El acuerdo era que el paquete se fuera al Comité Estatal y ahí se iba a abrir y se rajaron, porque así es Jorge, y al día siguiente no lo quisieron abrir y nunca lo abrieron (…) Lo limpio no ocupa jabón, si hubiera abierto el paquete ahí nos hubiéramos dado cuenta de quién ganó y quién perdió”, detalló.

En cuanto a su situación en el partido, explicó que él se siente panista y quiere seguir siendo militante, por lo que interpuso un recurso que tendrá que ser resuelto en primera instancia por el Tribunal Electoral del Estado.

“La primera instancia es intrapartidista, tienes que ir al partido, el tribunal no me va a escuchar si no agoto la instancia intrapartidista (…) Le estoy pidiendo al Tribunal Electoral del Estado que me resuelva el Comité Nacional del partido y en eso estamos para que se les exija que resuelvan mi asunto (…) Y si lo resuelven negativo entraré en un proceso jurídico en un Tribunal Electoral del Estado y ya veremos cuáles serán los resultados en ese momento”, abundó.

El exlegislador negó tener ninguna influencia en las decisiones de la administración estatal que encabeza su primo, el gobernador Ignacio Peralta Sánchez, e incluso aseguró que sólo ha acudido en dos ocasiones a Casa de Gobierno a reunirse con el mandatario estatal desde que inició su mandato el 11 de febrero de 2016.

Peralta Rivas detalló que en una ocasión se reunieron a desayunar para hablar de cuestiones personales, pues además de confiar en su proyecto de gobierno y de que son primos, son buenos amigos; y, la segunda ocasión, explicó, fue una reunión con diversos actores de la industria de la construcción para hablar de las necesidades del sector.

“La primera fue una reunión social, me invitó a desayunar, hablamos de sus problemas personales y los míos, una reunión, porque el gobernador más que un pariente somos amigos (…) la segunda fue en una reunión de gestión empresarial para temas de lo nuestro, había otras personas y tan tan”, añadió.

