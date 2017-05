Con gran éxito el Torneo de Parkour con jurados internacionales

COLIMANOTICIAS

Colima.- Un público nutrido de jóvenes y familias congregó el torneo “Parota Challenge 2017” que se realizó este fin de semana en el Jardín Principal de Villaizcalli, en Villa de Álvarez, bajo la organización del grupo Parota Team y la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado.

Atletas locales y de otras entidades del país mostraron su mejores movimientos en esta práctica deportiva denominada parkour, la cual consiste en saltar obstáculos (rampas, bardas, postes, automóviles, edificaciones, etc.) lo más rápido posible, utilizando las habilidades del cuerpo como el atleta desee.

En esta ocasión participaron cerca de 30 jóvenes, quienes luego de varias rondas en equipo e individuales pasaron a la final y fueron calificados por el jurado integrado por los practicantes de parkour Andrei Pishchalnikov, de Rusia, y José Rodríguez, de Colombia.

Éste último comentó que para practicar parkour no hay ninguna regla o un método a seguir, sino que se empieza esquivando obstáculos pequeños, saltando, rodando, desplazándose, y luego se experimenta con movimientos libres, incrementando los desafíos y por lo tanto el nivel.

Para el torneo “Parota Challenge 2017” los ejecutantes dieron saltos con giros sobre el piso, saltaron sobre rampas y bardas, se balancearon sobre tubos con caídas impactantes y libraron otros obstáculos con facilidad, resultado de varios años de practicar en esta disciplina; sobresalió la participación de dos chicas y un niño.

El ganador del primer lugar, con un estímulo en efectivo de 5 mil pesos, fue para Samuel Isaís Padilla Rodríguez “Wiki”, de Guadalajara, merecedor también del Premio al Mejor Truco por su salto dentro de una camioneta, que según los jueces, fue inesperado, limpio y creativo.

El segundo lugar, con un premio de 3 mil pesos, fue para Martín Aldahir Drome, de Xalapa, Veracruz; mientras que el tercer lugar con un estímulo de mil pesos fue para Jonathan Martínez, de Guadalajara. Los premios fueron entregados por el jurado y por Erika Ramírez Mendieta, Coordinadora de Proyectos de Culturas Urbanas y Adherentes, en representación del Secretario de Cultura, Carlos Ramírez Vuelvas.

Al respecto, Samuel Isaís Padilla Rodríguez “Wiki”, ganador 1er. lugar, comentó que el parkour le brinda una felicidad y satisfacción tal que no había sentido antes. Tiene 20 años de edad y 7 años practicando esta actividad a la que se dedica de lleno, por lo que ya ha participado en otros torneos, como el Vallarta Challenge, realizado el pasado mes de abril, en donde también obtuvo el primer lugar.

“Ya había hecho otras disciplinas como taekwondo, natación, atletismo, kick boxing y ninguna me había gustado y ésta en cuanto la vi, no pude parar. Lo que me gusta del parkour, aparte de la adrenalina, es poder hacer el salto que tú quieres”.

Finalmente, agradeció a la Secretaría de Cultura de Colima y a Parota Team por organizar este tipo de eventos y abrirlo a participantes de otras entidades.

Comentarios

Comentarios