Con cancelación del Proyecto 35 quisieron quitarnos como dirigente sindical, pero no les salió la jugada: León Alam

Oscar Cervantes|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima, Héctor Arturo León Alam, denunció que el Sindicato Unión y Armonía está lanzando una ‘sucia estrategia’ al correr la voz que con la conclusión unilateral del Proyecto 35, ordenada por el Cabildo de Héctor Insua, también concluye nuestro periodo como dirigentes, lo cual es totalmente falso.

Explicó que existen varias razones por las que no podemos dejar de ser dirigentes del Sindicato: Primero porque la toma de nota de nuestro Comité es anterior a la de la inclusión de algunos miembros de la Directiva en el Proyecto de referencia; nosotros no estamos formando un Sindicato, dirigimos una organización legalmente constituida desde hace 44 años; gozamos de total autonomía y total autodeterminación,; tenemos una toma de nota vigente y la ley protege nuestro derecho a continuar al frente del Sindicato, y recientemente ha sucedido que ex dirigentes se reeligen e incluso regresan y son electos Secretarios Generales aun estando jubilados en uso de su Derecho y el derecho de autodeterminación de los integrantes de su gremio.

León Alam aseguró: “No nos vamos, e insisto estamos más fuertes que nunca, a diario son dos o tres compañeros que se reincorporan a nuestra organización y estamos trabajando para hacer valer los derechos de los recientes sindicalizados y basificados, todo al amparo de la ley”.

Indicó que con esto “ya salió el peine, ya supimos porque tanta prisa en realizar un acto de autoridad y concluir tan de prisa con el Proyecto 35, pensó Insúa que con eso nos podía haber hecho a un lado, que tontos y como exhiben su ignorancia. La desesperación ha hecho presa de los titiritillos ni duda cabe”, señaló.

El dirigente sindical consideró que otra vez le falló muy feo la jugada a Insúa por seguir consejos de un esquirol pasado de moda, que se quedó inmerso en el siglo pasado y que ahora pelea, de afuera, por sentirse muy fregón. Los Títeres de Insua volvieron a equivocarse e hicieron que el Alcalde Capitalino se volviera a equivocar”, puntualizó Héctor Arturo León Alam.

